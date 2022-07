Con i nuovi modelli della gamma 12S è cominciata la vera rivoluzione del brand cinese: si spinge l'acceleratore non solo sulla potenza ma anche e sopratutto sul comparto fotografico, grazie alla collaborazione con Leica. Volete mettere le mani sugli ultimi dispositivi della casa di Lei Jun? Ecco dove comprare Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, ovviamente già in sconto con un coupon dedicato.

Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra: dove comprare i nuovi top di gamma

I modelli 12S e 12S Pro adottano uno stile identico a quello della serie 12: frontalmente abbiamo un display AMOLED da 6.28″ e da 6.73″ (Full HD+ a 120 Hz e LTPO QHD+ a 120 Hz) con protezione Gorilla Glass Victus ed un foro per la selfie camera. Il fratello Ultra segue il modello Pro, ma presenta un resto in ecopelle ed un corpo IP68. Il trittico è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 con memorie LPDDR5 e UFS 3.1 mentre per le batterie sono presenti unità da 4.500/4.600/4.860 mAh (con ricarica da 67/120/67W). Si punta forte sulla fotocamera in partnership con Leica: il top del top è il modello 12S Ultra, con un modulo da 50 + 48 + 48 MP ed un sensore principale IMX989 (il primo da 1″ per uno smartphone). E ora, bando ai tecnicismi e andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sulla nuova serie di Xiaomi lanciata in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al debutto del trittico.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MIUI 13 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di Xiaomi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il