Samsung Galaxy Z Fold 4 torturato da JerryRigEverything: sarà sopravvissuto?

Dopo i diversi video volti a dimostrare quanto siano resistenti e affidabili i nuovi pieghevoli di casa Samsung, è adesso arrivato probabilmente quello più atteso: quello dello YouTuber JerryRigEverything. Questa volta è toccato al Samsung Galaxy Z Fold 4 sottoporsi a tutte le estreme prove di resistenza. Sarà sopravvissuto?

Samsung Galaxy Z Fold 4 sottoposto ai test di resistenza di JerryRigEverything, i risultati

JerryRigEverything è tornato in azione, questa volta per mettere alla prova la resistenza di Samsung Galaxy Z Fold 4. L'esito è stato più che positivo: il nuovo pieghevole di casa Samsung è riuscito a sopravvivere a tutte le torture alle quali è stato sottoposto, come dimostra il video che troverete qui sotto (sconsigliamo la visione ai deboli di cuore).

Il vetro protettivo Gorilla Glass Victus Plus del display esterno è in grado di resistere ai graffi fino al livello 6 della scala di durezza Mohs, mentre lo schermo interno sembra essere ancora piuttosto morbido, e una pressione molto forte delle unghie potrebbe facilmente lasciare segni permanenti.

Anche il burn test è stato superato con dei buoni risultati su entrambi gli schermi, mentre dopo aver ricoperto lo smartphone di ghiaia e aperto e chiuso più volte il display, il sistema di piegatura di Samsung Galaxy Z Fold 4 ha saputo sopravvivere al tentativo di breccia della ghiaia. Lo smartphone ha dimostrato di essere molto resistente anche alle piegature.

Intanto, se siete curiosi di scoprire tutti i segreti di Samsung Galaxy Z Fold 4, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa in cui vi sveliamo tutti i dettagli del nuovo pieghevole!

