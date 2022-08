Dove comprare il pieghevole top Moto RAZR 2022

Dopo l'ottima prova con il suo primo smartphone pieghevole, Motorola ha pensato bene di fare il bis proponendo un secondo capitolo molto più potente ed elegante. Ancora una volta si tratta di un flip phone, ma a questo giro troviamo tutta una serie di migliorie. Siete stati conquistati dall'ultimo gioiello targato Motorola? Allora ecco dove comprare Moto RAZR 2022, il pieghevole a conchiglia che non si aspetti!

Moto RAZR 2022: dove comprare il nuovo pieghevole a conchiglia

Con la nuova generazione, la serie RAZR ha fatto un balzo in avanti: questa volta si punta forte sulla potenza con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ovviamente con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, fino a tagli esorbitanti. Ma anche l'occhio vuole la sua parte e lo stile generale è molto più curato: il dispositivo trasuda eleganza da tutti i pori.

Il display è un pannello AMOLED da 6.7″ Full HD+ a 144 Hz, mentre all'esterno trova spazio un'unità OLED da 2.7″ touch. Non mancano una batteria da 3.500 mAh con ricarica da 33W, una fotocamera da 50 + 13 MP con OIS e ultra-wide, così come un modulo selfie da 32 MP. E ora che la nostra panoramica è completa, andiamo a scoprire dove comprare Motorola Moto RAZR 2022, con un occhio anche al portafoglio.

Per tutti i dettagli sul top di gamma pieghevole di Motorola (per ora lanciato solo in Cina) date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MYUI con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

TradingShenzhen

Il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia di Motorola è disponibile anche su TradingShenzhen: ancora una volta si tratta della versione CN, con spedizione dalla Cina (15€).

Moto RAZR 2022 – 8/256 GB – 1177€

Moto RAZR 2022 – 12/512 GB – 1377€

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo pieghevole Motorola.

