Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) debutta in Europa: novità e prezzo

Dopo aver completato la line-up della quarta generazione, la compagnia cinese ha introdotto un’ulteriore aggiunta. Si tratta del primo monopattino elettrico del 2024, ossia Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen), fresco di lancio in Europa: andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del veicolo, le novità rispetto alla precedente incarnazione e i dettagli sul prezzo (per ora solo in Francia).

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen): caratteristiche e prezzo del nuovo monopattino elettrico

Per prima cosa abbiamo degli aggiornamenti nel design, che cambia leggermente rispetto al modello 4 Lite 2023. Niente di eclatante, ma il look di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) si discosta in parte da quello del predecessore seppur mantenendo il medesimo stile minimale e la colorazione nera. Le migliorie tecniche riguardano invece la batteria (ora più capiente), l’autonomia e la potenza in uscita del motore.

Il nuovo veicolo elettrico di Xiaomi monta un motore elettrico da 300W, con una potenza massima di 390W: è in grado di affrontare salite con una pendenza fino al 15% e sono disponibili tre modalità per quanto riguarda la velocità (da 6 km/h fino ad un massimo di 25 km/h). A bordo troviamo pneumatici da 10″, un doppio sistema di frenata (un freno a tamburo anteriore ed E-ABS posteriore), un faro LED ad alta luminosità (con una portata fino a 8 metri) ed una luce posteriore.

Il monopattino è certificato IPX4 (IPX6 per il vano batteria) ed è dotato di una capiente unità da 9.600 mAh, per un’autonomia fino a 25 km (superiore rispetto ai 20 km del precedente modello). Ovviamente parlaimo di un dispositivo smart, quindi in grado di collegarsi con lo smartphone tramite l’app Xiaomi Home; in questo modo è possibile visualizzare parametri e funzioni del veicolo. Il corpo pieghevole permette di guadagnare spazio ed il meccanismo di chiusura funziona senza sforzi. Il peso è di 16,2 kg mentre la portata massima è di 100 kg; il telaio è realizzato in acciaio e carbonio ad alta resistenza.

Il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) è stato lanciato in Francia al prezzo di 299€, nella sola colorazione Black. Il veicolo arriverà anche in altri mercati europei nel corso delle prossime settimane; non sappiamo ancora se e quando farà capolino in Italia, ma non è da escludere vista la presenza di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite di prima generazione (attualmente in sconto su Amazon a 269€).

