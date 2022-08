Huawei vi prepara al ritorno a scuola con tante offerte e promozioni su tanti prodotti

Il mese di agosto volge al termine. Questo, per gli studenti, significa solo una cosa: l'estate sta finendo e occorre iniziare a preparare zaini e cartelle per il rientro a scuola. Ma come prepararsi per affrontare un nuovo anno nei migliori dei modi? Ci pensa Huawei con la sua super promo “Back to School“.

Huawei Back to School, tante offerte e promozioni per il ritorno a scuola

Huawei ha lanciato la super promo “Back to School“, un'iniziativa che prevede sconti e promozioni su tantissimi prodotti per il rientro a suola. Fino al prossimo 9 settembre, sarà dunque possibile acquistare smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi HUAWEI ad un prezzo ridotto, oltre a poter usufruire di altri vantaggi.

Gli studenti, infatti, possono usufruire di uno sconto extra del 10%, mentre uno sconto del 5% potrà essere riscattato e utilizzato da tutti. Dal lunedì al mercoledì, inoltre, saranno disponibili delle offerte lampo da non farsi assolutamente scappare. Tra i prodotti in sconto troviamo HUAWEI P50 Pro, HUAWEI MateView SE, HUAWEI MatePad Paper e tanti altri dispositivi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

