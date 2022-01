Huawei P50 Pro Global ufficiale: il flagship arriva in Italia

C'è voluto un bel po', ben sei mesi dalla sua prima presentazione in Cina, ma finalmente Huawei P50 Pro arriva ufficialmente anche in versione Global. Niente da fare per il “piccoletto” P50, che a questo punto rimarrà esclusiva per la madre patria. Huawei ha deciso di riportare in auge la sua fascia top con il modello Pro di una serie P50 che da sempre punta sull'apparato fotografico. Vediamo insieme quali sono le sue novità.

Huawei P50 Pro presentato ufficialmente in salsa Global: specifiche e prezzo

Dalle scorse generazioni cambia il linguaggio estetico, con una fotocamera Dual-Matrix che cattura l'attenzione visiva sul posteriore. Huawei P50 Pro è disponibile in due colorazioni: Cocoa Gold e Golden Black. La scocca in vetro curvo 3D e metallo comprende uno schermo curvo OLED HDR da 6,6″ 2K (2700 x 1228 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate a 120 Hz e sensore ID sotto al display. La protezione è garantita dalla certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

La versione Global è quella guidata dallo Snapdragon 888 4G, SoC a 5 nm con CPU octa-core Kryo 680 fino a 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e 8/256 GB di memoria espandibile con NanoSD. Il tutto alimentato da una batteria a doppia cella da 4.360 mAh con ricarica SuperCharge a 66W e ricarica wireless 50W. Lato software abbiamo l'ultima EMUI 12: trovate tutti i dettagli nell'articolo dedicato.

Per il comparto fotografico, Huawei P50 Pro porta con sé tutta una serie di novità, a partire dalle lenti Huawei XD e il sistema sistema hardware/software XD Fusion Image Engine. Le fotocamere da 50+64+13+40 MP comprendono stabilizzazione AIS Pro, grandangolare/macro, teleobiettivo 3.5x (fino a 200x in digitale) e un sensore bianco e nero. La feature XD Fusion Pro consente alla fotocamera di godere di un nuovo sistema di filtri Super Color, True-Choma Image Engine e Super HDR. C'è anche un sensore multi-spettro a 10 canali con cui calibrare più accuratamente i colori. La selfie camera punch-hole, invece, è da 13 MP e il comparto multimediale comprende anche gli speaker stereo.

Huawei P50 Pro Global è disponibile in Italia sullo store ufficiale al prezzo di 1.199,90€ con in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro (offerta valida fino al 28 febbraio) e sostituzione gratuita di schermo e back cover per 1 anno. Se foste interessati, potete acquistarlo con 100€ di sconto inserendo il coupon AP50100 in fase d'acquisto.

Volete sapere tutto del nuovo top di gamma di Huawei? Allora date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato a Huawei P50 Pro!

