Moto RAZR 2022: tutto quello che c’è da sapere

Dopo aver atteso praticamente due anni, Motorola ha deciso di portare sul mercato un nuovo Moto RAZR, aggiornando il pieghevole alla versione 2022. Il brand porterà il suo iconico smartphone a conchiglia con specifiche tecniche di ottimo livello, che però lascerebbe mantenere un prezzo abbastanza competitivo: ecco tutto quello che sappiamo finora sul prossimo top foldable targato Motorola!

Moto RAZR 2022: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Quello che molti hanno chiamato, fino a conferma ufficiale, Moto RAZR 3 ed ora è semplicemente RAZR 2022, trova un restyling che, seppur leggero, ci fa capire che si abbia voluto puntare sul salto di qualità piuttosto che sulla continuità. Il design resta sostanzialmente non lontano da quello precedente, ma abbiamo un più ampio display esterno ed un bumper fotocamera con due sensori.

Il dispositivo è apparso sul sito dell'ente certificativo TENAA (con la sigla XT2251-1), con una valanga di dettagli tecnici. Moto RAZR 2022 è dotato di un display interno da 6.7″ di diagonale, una soluzione AMOLED pieghevole con risoluzione Full HD+ e rapporto in 20:9; pare si tratti di uno schermo con refresh rate a 120 Hz. Passando al display esterno, abbiamo un'unità OLED da 2.65″ con risoluzione 800 x 573 pixel ed un pannello touch.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche del nuovo pieghevole Moto RAZR 2022 sono capeggiate dallo Snapdragon 8+ Gen 1: si tratterà del primo pieghevole al mondo dotato dell'ultimo chipset di Qualcomm (il lancio dei modelli Samsung è previsto per il 10 agosto). Il dispositivo è apparso anche su Geekbench, nella versione da 12 GB di RAM. Il TENAA rivela la presenza di tagli da 8/12/18 GB di RAM LPDDR5 e di 128/256/512 GB di storage UFS 3.1.

Altro dettaglio interessante riguarda la batteria, che ora sale a 3.500 mAh: un ottimo upgrade rispetto ai 2.800 mAh del precedente modello. Si tratta di una batteria a doppia cella da 660 + 2.660 mAh; presente all'appello il supporto alla ricarica da 33W. Il brand ha poi parlato di un comparto audio stereo e soprattutto di un motore della vibrazione molto interessante.

Fotocamera

Passando alla fotocamera, il flagship è dotato di un doppio modulo composto da un sensore principale da 50 MP, un OmniVision OV50A da 1/1.55″ con OIS confermato dal brand e tra i migliori, se non il migliore per un flip phone ad oggi, accompagnato da un modulo ultra-wide da 13 MP. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Scheda tecnica (basata su leak e conferme)

dimensioni di 166.99 x 79.7 x 7.62 mm per un peso di circa 200 grammi;

display interno OLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 120 Hz ;

da (2400 x 1080 pixel), ; display esterno OLED da 2.65″ (800 x 573 pixel), touch;

da (800 x 573 pixel), touch; chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ;

; 8/12/18 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3.1;

di storage UFS 3.1; batteria da 3.500 mAh con ricarica da 33W;

con ricarica da 33W; fotocamera da 50 + 13 MP con ultra-wide, PDAF, video in 8K/4K/FHD;

con ultra-wide, PDAF, video in 8K/4K/FHD; selfie camera da 32 MP;

lettore d'impronte digitali laterale;

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C;

Android 12 sotto forma di Motorola My UX (My OS 4.0 in Cina).

Moto RAZR 2022 – Prezzo e uscita

La data di presentazione del pieghevole Moto RAZR 2022 era fissata per il 2 agosto: durante l'evento l'azienda avrebbe dovuto presentare anche la nuova interfaccia MyOS 4.0 e il flagship Moto Edge 30 Ultra. In realtà, questo evento è stato cancellato poche ore prima dell'inizio, per motivazioni non ben precisate. Passando al prezzo di Moto RAZR 2022, per ora non ci sono indiscrezioni: il primo capitolo è stato proposto in Italia a 1.599€ ed è probabile che avremo una cifra simile.

