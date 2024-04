Google rimanda l’addio ai Cookie: la privacy promessa è ancora lontana

Google ha annunciato che non riuscirà ad eliminare l’utilizzo dei cookie dal browser Chrome entro la fine dell’anno come previsto in origine. I motivi, a quanto pare, sono da ricercarsi nelle recenti indagini da parte degli enti regolatori e le divergenze con l’industria tech e gli sviluppatori stessi. Due terzi del traffico internet globale, infatti, passa per Google Chrome ed un cambiamento del genere porterebbe a delle chiare difficoltà per gli advertiser.

L’alternativa ai cookie si farà ancora attendere: Google rimanda l’addio al 2025

Crediti: Canva

L’annuncio di Google, infatti, arriva proprio a ridosso della decisione della U.K. Competition and Markets Authority che negli ultimi mesi ha supervisionato i movimenti della compagnia di Mountain View proprio in relazione alla dismissione della tecnologia dei cookie. L’indagine si è estesa successivamente anche al CMA e per questo motivo Google si sarebbe trovata costretta a rimandare i propri piani.

Se ICO e CMA approveranno le soluzioni proposte da Google, l’alternativa ai cookie con maggiore privacy per gli utenti potrebbe entrare in vigore soltanto nel corso del 2025. Sono ormai anni che la compagnia statunitense si prepara a questo passaggio, in modo molto simile a quanto fatto da Apple e Mozilla, e l’introduzione del Privacy Sandbox è un primo passo nella giusta direzione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le