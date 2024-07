WhatsApp: la funzione per condividere file con le persone vicine sta arrivando

Aggiornamento 23/07: la condivisione dei file con gli utente nelle vicinanze torna nuovamente in beta su WhatsApp, mentre gli utenti attendo la pubblicazione della funzione nella versione stabile. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Meta continua ad implementare nuove funzioni in WhatsApp, che giorno dopo giorno guadagna sempre maggior vantaggio sulle app concorrenti. Gli sviluppatori, infatti, sembrerebbero essere a lavoro su un nuovo sistema di condivisione dei contenuti che semplificherebbe l’invio di file alle persone nelle vicinanze.

La condivisione diventa più semplice grazie a questa nuova funzione di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Dopo aver alzato il limite della dimensione dei file inviabili tramite l’app a 2GB, WhatsApp sta per introdurre un nuovo sistema di condivisione che sfrutta la vicinanza degli altri utenti per inviare documenti e foto in modo molto più semplice. La funzione è stato introdotta per la prima volta nella versione 2.24.2.20 beta di Android e per il momento non sembra essere disponibile su iOS.

Per sfruttare il nearby file sharing, entrambi gli utenti dovranno aprire l’apposita sezione dell’applicazione ed essere nelle vicinanze l’uno dell’altro. In questo modo verrà creata una richiesta di condivisione dei file criptata end-to-end, quindi sicura anche sulle reti pubbliche.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti anche in versione stabile, ma seguendo i tempi di sviluppo di WhatsApp gli utenti potrebbero dover attendere ancora diverse settimane.

Aggiornamento 22/04: nuove immagini dalla beta

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.9.22 di WhatsApp per Android sembra essere finalmente tornata attiva la nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere file rapidamente con le persone nelle vicinanze. Rispetto alle precedenti apparizioni, in questo caso troviamo un design sicuramente più curato nei dettagli, con le icone che riprendono i caratteristici colori del servizio di messaggistica istantanea.

La re-introduzione di questa funzionalità nella versione beta lascia ben sperare per un eventuale lancio anche in versione stabile, anche se è probabilmente che il rollout in questo caso possa essere estremamente lento.

Aggiornamento 23/07: il nearby file share arriva in beta anche su iOS

Crediti: WaBetaInfo

La nuova funzione di condivisione dei file con le persone vicine arriva anche su iOS grazie alla nuova versione beta 24.15.10.70 di WhatsApp. Scansionando il codice QR della persona con cui vogliamo scambiare i file, infatti, sarà possibile iniziare immediatamente il trasferimento senza necessariamente avere quel contatto in rubrica. La funzionalità potrebbe essere quindi in dirittura d’arrivo, anche se per il momento non si hanno ancora informazioni su quando il nearby file share possa diventare disponibile per tutti anche nelle versioni stabili della celebre app di messaggistica istantanea.

