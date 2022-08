Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 sono davvero degli smartphone affidabili?

Avete ancora dubbi sulla resistenza di Galaxy Z Flip 4 e Fold 4? Ci ha pensato la stessa Samsung a rassicurarvi, pubblicando un video in cui vengono mostrati i numerosi test ai quali i nuovi pieghevoli sono stati sottoposti prima del rilascio.

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 sono stati sottoposti a tantissimi test

Dopo il teardown di Samsung Galaxy Z Flip 4 realizzato dallo YouTuber PBK Reviews che mostra quanto sia relativamente facile smontare e riparare uno smartphone danneggiato, è questa volta il produttore stesso a mostrarci con un video cosa si nasconde dietro i pieghevoli nelle nostre tasche. E dietro un dispositivo del genere non potevano non nascondersi una moltitudine di test volti ad assicurare che, quello che è giunto sul mercato ed è ora nelle mani di migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, sia effettivamente uno smartphone in grado di resistere all'usura quotidiana.

Il video condiviso da Samsung sul suo canale YouTube mostra alcuni test ai quali sia Galaxy Z Fold 4 che Z Flip 4 sono stati sottoposti per poter essere ritenuti idonei al rilascio. Il video, che dura poco più di un minuto, mostra il test di resistenza all'acqua, di piegatura e apertura, di pressione dei pulsanti, di funzionamento della fotocamera, delle Reti e della ricarica wireless. Ovviamente, gli smartphone hanno superato a pieni voti tutti i test.

State pensando di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip 4 o Fold 4 e volete scoprire tutto, ma proprio tutto, sui nuovi pieghevoli? Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato per conoscere tutto nel minimo dettaglio!

