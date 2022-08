Il tuo cinema sotto le stelle con il proiettore smart Xiaomi Wanbo T6 Max

Le belle giornate non svaniscono con l'arrivo del mese di settembre: c'è ancora una bel po' di tempo da passare all'aperto senza temere il freddo. Se state pensando di organizzare una serata divertente, magari con la possibilità di portare il cinese sotto le stelle allora Wanbo T6 Max è il proiettore smart che fa al caso vostro: arriva da Xiaomi YouPin, è super completo e viene proposto in sconto con coupon e spedizione dall'Europa!

Wanbo T6 Max è il proiettore smart di Xiaomi YouPin perfetto per guardare i tuoi film ovunque

Il proiettore smart Wanbo T6 Max è caratterizzato da un corpo compatto che lo rende semplice da trasportare: zero ingombri ed uno stile sobrio e minimale. Il dispositivo – ricordiamo, arriva da Xiaomi YouPin – non si fa mancare nulla: abbiamo una risoluzione in Full HD (con rapporto in 16:9), luminosità di 550 ANSI Lumen, la correzione trapezoidale a 4 punti, messa a fuoco automatica, un chipset Amlogic T972 (con 2/16 GB di memorie) e speaker stereo da 5W.

Ovviamente abbiamo anche la decodifica in 4K così come l'HDR10+, Wi-Fi Dual Band, BT 5.0, mentre lato software troviamo Android 9. Infine segnaliamo che si tratta di un dispositivo a basso livello di rumore (36 dB).

Il proiettore smart Wanbo T6 Max (da Xiaomi YouPin) scende di prezzo grazie a GShopper ed al nuovo coupon dedicato; inoltre è presente anche la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al codice sconto da utilizzare per risparmiare.

