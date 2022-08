Riparare un Samsung Galaxy Z Flip 4 è facile? La risposta è in questo video

Quanto può essere facile riparare un Samsung Galaxy Z Flip 4? A mostrarcelo è PBK Reviews, che sul suo canale YouTube ha di recente pubblicato il video di smontaggio dello smartphone, rivelando una struttura piuttosto simile a quella del modello precedente.

Il video di smontaggio di Samsung Galaxy Z Flip 4 mostra poche differenze con il modello precedente

Dal teardown è emerso che l'interno di Samsung Galaxy Z Flip 4 non è poi così diverso da quello del suo predecessore, mostrando quanto il processo di smontaggio e riparazione sia relativamente facile.

Ci sono solo piccole differenze tra l'architettura interna dei due smartphone. Una riguarda i connettori, che nel caso di Samsung Galaxy Z Flip 4 sono stati spostati sui lati opposti. L'altro riguarda la batteria, che per questa generazione è collegata alla scheda madre sotto le fotocamere. Infine, l'antenna mmWave 5G è stata ridotta a una, e lo spazio che la seconda antenna ha occupato sullo Z Flip 3, nel caso di Z Flip 4 è stato lasciato inutilizzato. A parte queste differenze, l'hardware di entrambi gli smartphone è rimasto simile ed entrambi hanno lo stesso grado di riparabilità.

Sintetizzando le caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip 4, lo smartphone è dotato di un display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ Full HD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, mentre il display esterno è un pannello Super AMOLED da 1,9″ con Always-On. Il dispositivo è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una doppia fotocamera esterna da 12+12 MP f/1.8-2.2 con OIS e una selfie camera da 10 MP. Infine, la batteria è un'unità da 3.700 mAh con supporto per la ricarica rapida a 25W.

Per conoscere la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip 4 nel dettaglio, consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il