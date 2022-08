Elon Musk vs Twitter: un rapporto potrebbe essere decisivo per l’esito della causa

Twitter ha portato Elon Musk in tribunale per convincerlo a concludere l'affare da oltre quaranta miliardi di dollari che porterebbe papà Tesla all'acquisizione della piattaforma. Per chi non lo sapesse, l'accordo è stato poi ritirato per volontà dello stesso Musk, a causa dell'enorme presenza di bot e account falsi sulla piattaforma, che supererebbe la percentuale dichiarata da Twitter. Oggi, ci sono dei nuovi aggiornamenti sulla vicenda. Un rapporto realizzato dall'ex capo di sicurezza del Social, infatti, potrebbe sostenere Elon Musk nella battaglia contro Twitter.

L'ex capo di sicurezza di Twitter potrebbe sostenere la causa di Elon Musk

Un rapporto sulla cattiva gestione della sicurezza informatica e della protezione dei dati di Twitter realizzato dall'ex capo di sicurezza della piattaforma, Peiter “Mudge” Zatko, e reso pubblico in queste ore, sostiene la causa di Elon Musk contenendo decine di pagine sull'argomento bot. Mudge ha però dichiarato di non aver precedentemente condiviso queste informazioni con il fondatore di Tesla, e di aver iniziato a preparare il rapporto ben prima che il signor Musk esprimesse interesse nell'acquisire Twitter.

Il rapporto consiste in un documento di 84 pagine, con una sezione di circa 11 pagine interamente dedicata al problema degli account falsi e incentrata su come il Social abbia ripetutamente travisato i bot, mentre i dirigenti non sono stati incentivati a rilevare né a segnalare accuratamente la loro presenza sulla piattaforma.

Stando a quanto dichiarato dall'ex capo di sicurezza, Twitter non sarebbe stata in grado di fornire un numero preciso di account bot per almeno tre motivi: la sua incapacità di analizzare e misurare; il non essere riusciti a tenere il passo con i bot; e nessun desiderio da parte dell'alta dirigenza di conoscere lo stato reale della piattaforma. Tutto ciò si tradurrebbe in una triste realtà: rivelare i numeri reali danneggerebbe la reputazione e gli affari di Twitter. Staremo a vedere come proseguirà il tutto.

