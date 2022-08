Google permette di provare la sua intelligenza artificiale “senziente”

Durante l'evento Google I/O di maggio, il CEO Sundar Pichai ha rivelato che il colosso statunitense avrebbe aperto le porte agli utenti beta per provare LaMDA 2, l'intelligenza artificiare di cui si è parlato tanto nell'ultimo periodo a proposito della possibilità che fosse senziente. Siete curiosi di avere una conversazione con questa particolare AI? Allora ecco come fare per effettuare l'iscrizione alla beta!

Google apre le porte agli utenti per provare LaMDA 2, l'intelligenza artificiale scambiata per “senziente”

Dopo le promesse arrivano i fatti: se siete appassionati di AI o semplici curiosi, ora potete registrarvi per ottenere un accesso beta a LaMDA 2. Come abbiamo già accennato in apertura, si tratta di un'intelligenza artificiale di Google resa celebre da alcuni fatti recenti. Un ingegnere di Big G sosteneva che l'AI fosse senziente e che il gigante tech USA avesse “insabbiato” la cosa.

Blake Lemoine era tra gli addetti al progetto LaMDA, il quale si occupa dello sviluppo di un'intelligenza artificiale dedicata al linguaggio. Per essere più precisi, si tratta di un'interfaccia dedicata alla tecnologia di conversazione, un avanzatissimo chatbot AI capace di avere dialoghi complessi grazie ai modelli linguistici su cui si basa. Per saperne di più su LaMDA e su quanto accaduto, date un'occhiata al nostro approfondimento.

Come iscriversi alla beta di LaMDA (e in cosa consiste)

L'accesso beta a LaMDA 2 permetterà di accedere a varie demo che mostrano le capacità dell'AI. Il sito ufficiale spiega che saranno presenti tre prove.

Imagine It – permetterà di assegnare un nome ad un luogo e LaMDA creerà per noi percorsi virtuali da “esplorare” (basati sull'immaginazione);

– permetterà di assegnare un nome ad un luogo e LaMDA creerà per noi percorsi virtuali da “esplorare” (basati sull'immaginazione); List It – consentirà di nominare un obiettivo o un argomento e l'AI si occuperà di scomporlo in elenchi di attività secondarie;

– consentirà di nominare un obiettivo o un argomento e l'AI si occuperà di scomporlo in elenchi di attività secondarie; Talk About It (Dogs Edition) – si potrà avere una conversazione libera con LaMDA ma non importa di cosa parlerete dato che l'AI riuscirà sempre a portare l'argomento sul tema “cani”.

Potevamo mai non avere una sezione dedicata a canini e gattini? Scherzi a parte, si tratta di un'occasione per saggiare le capacità dell'intelligenza artificiale di Google incentrata sull'elaborazione del linguaggio naturale.

Purtroppo al momento la beta è aperta solo a pochi utenti Android negli USA. Tuttavia la registrazione tramite il portale dedicato è aperta a tutti e permette di scegliere sia il proprio paese che la piattaforma preferita (tra Android e iOS). È possibile registrarsi per entrare nella lista d'attesa, sperando che la prova sarà aperta anche ad altri paesi nel corso delle prossime settimane.

