One UI 5.0: abbiamo una data per il major update Samsung

I possessori di smartphone Samsung più smanettoni stanno attendendo l'arrivo di One UI 5.0, la cui fase beta permetterà di saggiare le novità di Android 13. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto, il team di sviluppo software della casa coreana non ha ancora fatto partire il programma di beta testing. Secondo l'ipotetica roadmap calcolata sulla base degli aggiornamenti passati, la prima versione della One UI 5.0 sarebbe dovuta essere rilasciata durante il mese di luglio. Ma siamo ad agosto e del major update Samsung non vi è ancora alcuna traccia, se non per qualche prima immagine trapelata in rete.

Aggiornamento 26/08: un leaker svela quella che sarebbe la data di presentazione della One UI 5.0 di Samsung. Trovate tutte le info a fine articolo.

Samsung prepara l'aggiornamento One UI 5.0, ma Android 13 si fa attendere

Prendendo per buone le previsioni, l'aggiornamento One UI 5.0 Beta sarebbe dovuto iniziare nella terza settimana di luglio, mentre quello per la One UI 5.0 Stabile durante ottobre. Tutto sembrava procedere come previsto, con tanto di thread ufficiale dedicato alla nuova release comparso sul forum sud coreano. Ma se quel thread è vuoto è proprio perché dell'aggiornamento non si sa ancora nulla pubblicamente. Il motivo non è dato saperlo pubblicamente, ma sembrerebbe esserci di mezzo lo sviluppo di Android 13 da parte di Google.

Premessa: finora Google ha rispettato il calendario con le varie release di Android 13, con un rilascio anticipato rispetto al passato. Lo dimostrano la disponibilità per gli smartphone Xiaomi, vivo, Realme e OnePlus. Tuttavia, in quei casi si parla di ROM AOSP, cioè Android 13 nella sua versione pura e priva delle modifiche implementate dalle varie interfacce proprietarie. Un conto è aggiornare soltanto ad Android 13, un conto è aggiornare ad Android 13 con le varie One UI, MIUI, OxygenOS e così via. Allo stato attuale, soltanto OPPO ha dato via al programma di beta testing della rispettiva ColorOS 13 basata sull'ultima versione di Android.

Tornando a Samsung e alla One UI 5.0, c'è chi ipotizza che l'implementazione di Android 13 nelle interfacce proprietarie si stia rivelando più ostica del previsto e stia quindi richiedendo più tempo. A questo punto, occhi puntati al 10 agosto, quando Samsung Unpacked svelerà i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, i nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro e magari il via del programma One UI 5.0 Beta.

Considerato che la serie Google Pixel 7 non dovrebbe arrivare prima di ottobre, è plausibile che i primi aggiornamenti pubblici partano a cavallo fra ottobre e novembre. Nel frattempo, vi invitiamo a vedere i primi screenshot della One UI 5.0 e a scoprire se il vostro Samsung sarà aggiornato.

Ecco quando arriva la One UI 5.0 | Aggiornamento 26/08

Contrariamente a quanto previsto, il beta testing della One UI 5.0 di Samsung è partito a inizio agosto e ci ha già dato modo di capire quali saranno le sue novità. Attualmente siamo arrivati alla seconda release della Beta, ma c'è già chi in rete si prodiga nel darci una data precisa per il rilascio dell'aggiornamento stabile. A partire dal 17/19 ottobre, quindi, il major update basato su Android 13 dovrebbe arrivare sul trio formato da Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, a cui seguirebbero gli altri modello previsti nel corso delle settimane e dei mesi successivi.

OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Android 13(T OS) too.#OneUI5 pic.twitter.com/cnmKcMquv4 — SuperRoader (@RoderSuper) August 26, 2022

