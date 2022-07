Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro svelati dai render a 360°

Un mese ci separa al grande evento Unpacked, e non ci saranno soltanto i nuovi pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4 ma anche Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro. La compagnia sud coreana si appresta a rinnovare la sua proposta per il mercato degli smartwatch, con due nuovi modelli che adesso non hanno più segreti grazie ai render a 360° comparsi in rete.

Ecco come saranno fatti i nuovi wearable Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro

Samsung ha messo da parte la famiglia Active, in favore di un Samsung Galaxy Watch 5 che ne riprende le fattezze, con un look sportivo dalle forme minimali disponibile in tre colorazioni differenti e due dimensioni (40 e 44 mm).

Passiamo poi a Samsung Galaxy Watch 5 Pro, quello che possiamo definire a tutti gli effetti il successore di Galaxy Watch 4 Classic. La denominazione “Pro” prende il posto di quella “Classic”, per uno smartwatch disponibile nelle colorazioni Nero e Grigio Titanio, dimensioni di 45 mm e supporto opzionale alla connettività LTE.

In entrambi i casi, si parla di smartwatch dotati di software wearOS 3.5 e personalizzato dall'interfaccia proprietaria One UI Watch 4.5. Ma questi non sono gli unici dettagli che sappiamo, visto che conosciamo anche batteria e ricarica e i nuovi sensori di temperatura. Tuttavia, abbiamo anche brutte notizie per quanto riguarda quelli che sarebbero i prezzi di vendita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il