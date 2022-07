Redmi K50S Pro o K50 Ultra? Intanto spunta una ricarica top

Dopo che Xiaomi ha piazzato i suoi flagship di metà anno, è sicuro che Redmi non resti affatto a guardare. Aldilà di quale possa essere il nome o i nomi che li contraddistingueranno, Redmi K50S Pro o K50 Ultra si ritrovata nel frattempo certificato una ricarica di grande livello, confermando il trend dell'azienda.

Redmi K50S Pro/K50 Ultra: certificata ricarica a tre cifre

Cosa ci dice dunque la certificazione 3C in merito al dispositivo Redmi? Prendendo nello specifico il numero modello 22081212C, abbreviato in L2C, abbiamo un dispositivo Redmi per il mercato cinese certificato con ricarica a 120W. Dunque, è difficile non ipotizzare che il brand possa aver in cantiere un top gamma di metà anno in arrivo.

Anche perché, il K50 Pro ha la stessa potenza di ricarica, dunque è chiaro che il brand voglia ampliare la gamma flagship con un modello superiore nelle caratteristiche o una serie migliorativa. Quindi, per quale nome bisogna tendere? Il dubbio su Redmi K50 Ultra c'è ancora, ma molte voci ci riportano che potremmo avere una serie K50S, il cui modello base avrebbe il Dimensity 8100-Ultra come il probabile Xiaomi 12T Global, mentre il modello in questione certificato, cioè K50S Pro, avrebbe invece uno Snapdragon 8+ Gen 1, andandosi a sovrapporre al possibile Xiaomi 12T Pro/Pro+ vociferato.

Insomma, intorno a Redmi la curiosità si è appena accesa e, grazie anche ad una precedente certificazione, abbiamo sempre più dettagli importanti su come potrebbe essere, in attesa che si configuri completamente verso il mese di agosto 2022.

