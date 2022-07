Xiaomi 12T potrebbe avere dalla sua un processore Dimensity inedito

A quanto pare, Xiaomi non ha ancora finito con la serie 12. Dopo il lancio della serie 12S in collaborazione con Leica, pare proprio che il produttore abbia un serbo una nuova serie di smartphone, ovvero Xiaomi 12T. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, ma nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli a riguardo.

Una nuova serie di indiscrezione svela alcuni dettagli sul probabile processore di Xiaomi 12T

Xiaomi potrebbe presto lanciare una nuova famiglia di smartphone della serie 12. Parliamo di Xiaomi 12T, una nuova gamma che dovrebbe debuttare in India e potrebbe includere, oltre al modello standard, anche una variante Pro. Stando a quanto trapelato in Rete, infatti, la nuova famiglia di smartphone include dispositivi con nomi in codice “plato” e “diting” e dovrebbero debuttare sul mercato rispettivamente come Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. Non uno smartphone singolo, quindi, ma una nuova gamma.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, una nuova serie di indiscrezioni ha coinvolto in queste ore Xiaomi 12T. Si dice, infatti, che questo smartphone sia alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra, una soluzione non ancora presente sul mercato e che potrebbe fare il suo debutto proprio con questo nuovo modello (qui trovate tutti i dettagli sugli attuali Dimensity 8000 e 8100).

La variante Pro, invece, potrebbe essere alimentata dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e includere uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.1 e ricarica rapida da 120 W. Xiaomi dovrebbe lanciare i nuovi smartphone entro la fine dell'anno in India e noi non vediamo l'ora di scoprire nuovi dettagli a riguardo!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il