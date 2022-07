Stanco del traffico? Sfreccia sul monopattino D8 Pro in offerta

Il traffico cittadino è fastidio sempre più impellente e ci rimette spesso l'ambiente. Ma come possiamo evitarne il trambusto? Sicuramente, scegliendo un mezzo di trasporto elettrico come può essere il monopattino elettrico D8 Pro, che è ora in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying e vi viene spedito direttamente dai suoi magazzini situati in Europa.

Codice sconto D8 Pro: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

L'electric scooter protagonista dell'offerta si presenta con un form factor in pieno trend della categoria, quindi leggero, sottile ed ergonomico, facile quindi da utilizzare. Il D8 Pro ha pneumatici da 8″ a nido d'ape, quindi strutturato per evitare forature o scoppi, oltre che essere adatto a vari tipi di tracciato.

Il tutto è mosso da un motore da 350W, che grazie ad una batteria da 36V/7.8 Ah permette di ottenere un'autonomia fino ai 30 km. La velocità massima è quella consentita negli standard europei, cioè 25 km/h. Le modalità di utilizzo sono tre e tutte hanno una determinata velocità. Il D8 Pro non manca di essere pieghevole ma sopratutto, è dotato di un LED anteriore per le passeggiate notturne con tanto di luce posteriore di sicurezza. Non manca infine un sistema di freni classico posteriore.

Trovate dunque il monopattino elettrico D8 Pro in offerta sullo store di Geekbuying, che ve lo porta ad un prezzo ottimo grazie ad un codice sconto dedicato. Inoltre, la convenienza è maggiore se si pensa anche alla spedizione, che avviene dai magazzini europei dello store stesso. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box con il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il