HyperOS 1: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Con il concludersi del 2023 abbiamo assistito alla presentazione di HyperOS 1, la nuova release software di Xiaomi che ha preso il posto della MIUI. Ma proprio come avveniva con la precedente MIUI 14, anche il nuovo sistema operativo non è esente da bug software di natura variegata che possono affliggere gli smartphone in vario modo. Proprio per questo, l’azienda ha ben deciso di portare avanti il suo impegno e tenere traccia delle problematiche che colpiscono il suo firmware, stilando un elenco di smartphone e relativi bug.

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

Tutti i bug software di HyperOS 1 per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Bug in fase di risoluzione

Impossibile applicare i caratteri scaricati [Xiaomi 14]

La fotocamera non funziona [Xiaomi 14]

Mi AI Engine non risponde [Xiaomi 14]

Problema di traduzione-Editor multimediale [Xiaomi 14]

Il microfono non funziona [Xiaomi 14 Ultra]

Problema di traduzione [Xiaomi 14 Ultra]

Nessun suono per il messaggio dell’app [Xiaomi 14 Ultra]

Il tasto Menu non funziona [Xiaomi 14 Ultra]

Problema di traduzione olandese [Xiaomi 14 Ultra]

Anomalia dell’interfaccia utente di Gboard durante l’utilizzo di Android Auto [Xiaomi 13]

Caduta di frame durante i giochi [Xiaomi 13T Pro]

Riavvio casuale [Xiaomi 12X]

Blocco casuale del telefono [Xiaomi 11 Lite 5G NE]

Il launcher non risponde/FC [Xiaomi Pad 6S Pro 12.4]

Nessun suono [Redmi Note 13]

Interruzione chiamata casuale [Redmi Note 13 5G]

Impossibile scaricare il widget orologio [Redmi Note 13 Pro 5G]

La fotocamera non riesce a connettersi [Redmi Note 13 Pro 5G]

Musica FC/Nessuna risposta [Redmi Note 11 Pro]

L’interfaccia utente del sistema non risponde [Redmi 11 Prime 5G/ POCO M4 5G]

La fotocamera anteriore non funziona [Redmi Pad SE]

Impossibile mettere a fuoco nell’app Fotocamera [POCO F4]

L’app di messaggistica non visualizza i nomi dei contatti [POCO X6 5G]

Il dispositivo si spegne in modo casuale [POCO M5]

Riavvio casuale [POCO X4 Pro 5G/ Redmi Note 11S/ POCO M4 Pro]

Bug scoperti

Tutti i modelli

Le gesture full screen non funzionano

L’impostazione delle chiamate si apre automaticamente quando si torna indietro nell’app di Facebook

L’app System UI non risponde

Xiaomi 14

V816.0.14.0.UNCEUXM/V816.0.5.0.UNCMIXM/V816.0.2.0.UNCMIXM

Consumo della batteria anomalo

V816.0.5.0.UNCMIXM Impossibile entrare in Second Space Impossibile fare il login in app di terze parti (Singpass) Nessun suono di notifica per le app di messaggistica



Xiaomi 14 Ultra

V816.0.4.0.UNAEUXM/V816.0.2.0.UNAEUXM/V816.0.2.0.UNAMIXM Consumo della batteria anomalo

V816.0.2.0.UNAMIXM Impossibile fare il login in app di terze parti (Singpass)



Xiaomi 13

V816.0.3.0.UMCEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

V816.0.1.0.UMCEUXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate Impossibile entrare in Second Space

V816.0.1.0.UMCMIXM Mancano le impostazioni nel menu Wallpaper Selezionando uno sfondo nell’interfaccia di modifica della schermata di blocco si ritornerà all’interfaccia della schermata di blocco Errore nell’interfaccia della barra di notifica Il carattere MiSans non viene visualizzato correttamente in WeChat Le app di terze parti non possono essere visualizzate a schermo intero Alcune app di sistema non seguono la lingua del sistema Le impostazioni dell’app di sistema non supportano la modalità Scura Impossibile impostare uno sfondo per la schermata di blocco Dolby Vision non funziona Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player



Xiaomi 13 Pro

V816.0.1.0.UMBEUXM, V816.0.1.0.UMBMIXM

Le app bancarie crashano o non rispondono

Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

Xiaomi 13 Ultra

V816.0.1.0.UMCEUXM, V816.0.1.0.UMCMIXM Le app bancarie crashano o non rispondono



Xiaomi 13T

V816.0.2.0.UMFEUXM Mancano le impostazioni nel menu Wallpaper Selezionando uno sfondo nell’interfaccia di modifica della schermata di blocco si ritornerà all’interfaccia della schermata di blocco Errore nell’interfaccia della barra di notifica Il carattere MiSans non viene visualizzato correttamente in WeChat Le app di terze parti non possono essere visualizzate a schermo intero Alcune app di sistema non seguono la lingua del sistema Le impostazioni dell’app di sistema non supportano la modalità Scura Impossibile impostare uno sfondo per la schermata di blocco Dolby Vision non funziona Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player

C’è una schermata nera dopo che l’utente tenta di sbloccare il telefono con l’impronta digitale

Schermata mancante dalle impostazioni della home page

Non in grado di attivare App Vault

“Art Framing” non funziona correttamente

Impossibile applicare filigrane Leica Professional sulla foto, l’editor della galleria mostra un errore “Sono supportate solo le immagini scattate dai prodotti Xiaomi progettati in collaborazione con Leica“

L’editor della galleria non funziona correttamente

Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player

Xiaomi 13T Pro

V816.0.3.0.UMLEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

“Art Framing” non funziona correttamente

Impossibile applicare filigrane Leica Professional sulla foto, l’editor della galleria mostra un errore “Sono supportate solo le immagini scattate dai prodotti Xiaomi progettati in collaborazione con Leica“

L’editor della galleria non funziona correttamente

Xiaomi 12T

V816.0.8.0.ULQEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica



Xiaomi 11 Lite 5G NE

V816.0.1.0.UKOEUXM Riavvii improvvisi in modalità di ripristino



Xiaomi 11T

V816.0.2.0.UKWMIXM Impossibile entrare in Second Space



Xiaomi 11T Pro

V816.0.1.0.UKDEUXM Android Auto non si collega



Xiaomi Pad 6

V816.0.3.0.UMZEUXM L’auto rotazione dello schermo non funziona



Redmi Note 13 5G

V816.0.2.0.UNGMIXM Nessun suono



Redmi Note 13 5G

V816.0.2.0.UNQEUXM/V816.0.1.0.UNQEUXM/V816.0.2.0.UNQMIXM Impossibile effettuare chiamate in uscita Google Pay non funziona



Redmi Note 13 Pro 5G

V816.0.8.0.UNREUXM/V816.0.4.0.UNRMIXM L’app Microsoft Office non funziona



Redmi Note 12

V816.0.6.0.UMTMIXM Problema di frame rate nel gaming

V816.0.2.0.UMTMIXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate

App Vault è disponibile in Redmi Note 12 4G ma l’utente non è in grado di aprirlo scorrendo da sinistra a destra

In qualsiasi applicazione che utilizza il canale audio multimediale, quando abbasso il volume fino a zero, l’altoparlante è ancora udibile e si nota se avvicino l’orecchio

La rete (nome della scheda SIM) non viene visualizzata correttamente nella schermata di blocco: viene visualizzata ogni volta come “Nessun servizio“

Manca il testo dell’ora nella finestra pop-up dell’allarme

Ritardo/blocco del sistema durante l’uso quotidiano

Il dispositivo con certificazione Play Protect non è certificato

Redmi Note 12S

La qualità del video di YouTube non è buona

Non è possibile trovare l’opzione “Disattiva display sempre attivo” nelle Impostazioni

La riproduzione del video su Netflix si blocca

Nessuna vibrazione

Impossibile ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp

Impossibile aprire le applicazioni in background

L’interfaccia utente del sistema non risponde

Il launcher non risponde/crasha

Redmi 12

V816.0.1.0.UMXMIXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate



POCO F5

Mancano le impostazioni nel menu Wallpaper.

Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player

POCO F5 Pro

V816.0.3.0.UMNEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player.

POCO X6

V816.0.8.0.UNREUXM/V816.0.4.0.UNRMIXM L’app Microsoft Office non funziona



POCO X6 Pro

V816.0.6.0.UNLEUXM, V816.0.7.0.UNLMIXM Riavvii improvvisi



