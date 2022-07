Il primo Xiaomi a 200 MP sta arrivando: ecco le prove

Adesso l'attenzione è tutta per la serie Xiaomi 12S, nonostante siano arrivate brutte notizie sulla versione Global, ma c'è chi pensa già al primo Xiaomi da 200 MP. Anche in virtù delle novità che ha introdotto la partnership con Leica, sarà interessante scoprire quale sarà lo smartphone scelto per portare sugli scaffali questa novità. Ricordiamo che Xiaomi fu la prima a sfoggiare il sensore da 108 MP sulla serie Mi Note 10, anche se a questo giro la prima azienda a farlo con i 200 MP sarebbe un'altra.

La MIUI svela per errore l'esistenza di uno smartphone Xiaomi con fotocamera da 200 MP

Ma primo arrivato a parte, quale sarà lo smartphone Xiaomi a montare questo inedito sensore da 200 MP? Per il momento non è dato saperlo: si è ipotizzato che possa essere Xiaomi Mi Note 11, ma sono mesi che le voci di corridoio sono ferme in merito. Nel frattempo, però, un nuovo dato traspare grazie al leaker Kacper Skrzypek, che su Twitter ci fa scoprire un'informazione interessante. Scavando all'interno del codice sorgente della MIUI, si scopre una linea che menziona una presunta “Anteprima a 200 MP“.

A 200 Mpx Xiaomi's device might be released anytime soon. pic.twitter.com/1BxB64f2B3 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 5, 2022

Questa farebbe riferimento alla modalità dell'app Fotocamera con cui l'utente potrebbe scattare a piena risoluzione in 200 MP; una tecnica che già avviene sugli smartphone dotati di fotocamera da 108 MP. Per il momento le informazioni finiscono qui, ma sappiamo già quale dovrebbe essere il sensore utilizzato da Xiaomi, ovvero il Samsung ISOCELL HP3 di cui trovate tutti i dettagli nell'articolo dedicato.

