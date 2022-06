Xiaomi 12T spunta sul web: condividerà la potenza dei prossimi Redmi

Un nuovo smartphone Xiaomi approda sul sito Web della Federal Communications Commission. Il dispositivo in questione, secondo voci, potrebbe debuttare nel mercato Globale come Xiaomi 12T ma non sarà uno smartphone inedito: infatti, sembra che avrà a che fare con i top gamma Redmi previsti in Cina, che promettono comunque molto bene.

Xiaomi 12T certificato: prime specifiche per il prossimo mid-flagship dell'azienda

Da dove nasce tutta la questione in merito al nuovo Xiaomi 12T. Si parte dal presupposto che l'azienda starebbe lavorando a due nuovi smartphone con numeri di modello 22071212AC/G e 22081212C/G, dove con le lettere “C” e “G” si indica rispettivamente la versione cinese e quella globale. Ora, prendendo il primo modello, è molto probabile che questo debutti sia come 12T, sia come Redmi K50S oppure il già vociferato K50 Ultra, che però potrebbe essere anche il possibile 12T Pro e che inizialmente sembrava proprio questo smartphone.

Cosa ci dice la certificazione in merito a questo smartphone? La Federal Communications Commission (FCC in breve) ha condiviso una documentazione in cui sono emersi alcuni dettagli importanti sulle caratteristiche del prossimo smartphone: Xiaomi 12T/Redmi K50S avrebbe dunque 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione interna, supporterà le Reti 5G e offrirà connettività Wi-Fi 802.11ax. A questo va aggiunto anche l'NFC, i vari sistemi di navigazione e immaginiamo Bluetooth 5.3.

A queste specifiche la certificazione non ne aggiunge altre, ma sappiamo che questa serie di smartphone potrebbe trovare sia lo Snapdragon 8+ Gen 1, sia forse anche il Dimensity 9000+, andando a creare una gamma di dispositivi molto prestanti. E chissà che nella macchina del rebranding non rientrino anche i futuri Xiaomi 12S.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il