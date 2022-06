Ascolta la tua hit estiva in spiaggia con Tronsmart T7 Mini

Se siete amanti della musica in spiaggia o durante la vostra giornata e non vi va di usare le cuffie, uno speaker Bluetooth può tornarvi sicuramente utile. Tra le migliori e più compatte proposte troviamo Tronsmart T7 Mini, una delle ultime soluzioni del brand che unisce praticità, qualità e potenza in un'enorme portabilità e ad un prezzo competitivo.

Tronsmart T7 Mini: le caratteristiche chiave dello speaker Bluetooth compatto

Il T7 Mini è uno speaker che definiremmo “bombato” per il suo form factor quasi ovale, a cui si aggiungono finiture che si colorano grazie ai LED RGB presenti e che si muovono in base al ritmo di musica. Parlando di altri dettagli tecnici, abbiamo una potenza delle casse fino a 15W che, per un prodotto del genere, è piuttosto elevata.Anche l'autonomia rappresenta uno dei punti forti della Tronsmart T7 Mini, visto che la cassa riesce a raggiungere fino a 18 ore di playtime con una sola carica, perfetta per usarla in spiaggia.

Questo anche perché Tronsmart ha dotato il prodotto di una certificazione IPX7, così da resistere perfettamente agli spruzzi d'acqua. E per amplificare la festa, potete abbinare due modelli uguali per ottenere un suono stereo. Presente inoltre il supporto agli assistenti vocali e, soprattutto, la vera novità è la presenza del Bluetooth 5.3, ultimo standard disponibile sul mercato che permette un range di connessione fino a 18 metri.

Il nuovo speaker Bluetooth Tronsmart T7 Mini è disponibile all'acquisto tramite i canali dello store ufficiale, dove troverete il prodotto in un range tra i 25 e i 30€, che sono effettivamente inquadrati per un modello di questo tipo.

