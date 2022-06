OPPO Watch 3 e Band 2 in arrivo, tra eSIM, NFC, SpO2 e tanto altro

È trascorso un bel po' di tempo dal lancio di OPPO Watch, il primo smartwatch che il colosso cinese ha reso disponibile a livello globale. Ora, dopo il secondo modello, l'azienda starebbe lavorando al prossimo Watch 3, il cui debutto è atteso entro la fine di quest'anno insieme all'altrettanto inedita OPPO Band 2. E grazie a un nuovo leak scopriamo quali saranno le novità di entrambi gli wearable di casa OPPO.

OPPO Watch 3 e Band 2 arriveranno quest'anno, svelate le prime caratteristiche

Dopo il lancio globale del primo smartwatch a marchio OPPO, il produttore cinese ha deciso di limitare la disponibilità di Watch 2 per il solo mercato cinese. Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, l'azienda starebbe adesso lavorando al suo successore. Non è ancora chiaro, però, cosa intenderà fare OPPO questa volta e se Watch 3 verrà reso disponibile a livello globale o se – anche in questo caso – sarà solo la Cina ad aggiudicarselo.

Fatto sta che, attenendoci a quanto riportato dalla fonte, OPPO Watch 3 dovrebbe arrivare in tre diverse varianti, OWW211, OWW212 e OWW213, e quattro colorazioni, Nero, Argento, Grigio e Oro. Si vocifera che le dimensioni saranno da 42 e 46 mm, che non dovrebbe mancare il supporto eSIM e che sarebbe utilizzato un display quadrato micro-curvo dall'elevato rapporto schermo-corpo.

Passando a OPPO Band 2, invece, si dice che questo verrà rilasciato nelle due colorazioni Nero e Blu e che sarebbe dotato di tecnologia NFC e di sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Al momento queste sono tutte le informazioni che si hanno a riguardo. Speriamo di saperne di più nelle prossime settimane.

