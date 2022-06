Redmi K50 Ultra si presenta: prima certificazione e specifiche

Dopo le prime voci in merito alla sua esistenza, pare che Redmi K50 Ultra sia finalmente configurato e lo apprendiamo dalla prima certificazione ricevuta. Il documento ci mostra infatti alcune specifiche tecniche dello smartphone top gamma del brand affiliato a Xiaomi, che potrebbe arrivare dunque a breve.

Redmi K50 Ultra: quali specifiche tecniche dalla prima certificazione?

A presentare la prima certificazione di K50 Ultra è Digital Chat Station, che ci spiega che il modello L12A, associato a Redmi con numero modello 22071212AG, sarà proprio il prossimo flagship del brand, che dovrebbe arrivare in due versioni, una Qualcomm ed una MediaTek. Ma cosa ci dice dunque il documento rilasciato dall'ente FCC?

Ci racconta di uno smartphone dotato di 7 bande per il 5G, NFC, Wi-Fi 6 ax, tutte le dotazioni di navigazione satellitare (GPS e tutto il resto), ma anche porta ad infrarossi e poi i tagli di memoria. Infatti, in prima battuta sappiamo già che sarà dotato di 8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Immaginiamo che siamo solo due delle varianti, quindi ci aspettiamo anche 12 GB RAM. Infine, la certificazione ci porta MIUI 13 come software installato per tale smartphone.

Sebbene siano solo i primi dettagli, in questo documento troviamo dunque la conferma che Redmi sta lavorando ad uno smartphone che potrebbe mettere dietro molti rivali, come sta succedendo già con K50 Pro e K50 Gaming, due dispositivi decisamente interessanti. Se poi K50 Ultra utilizzasse per primo Snapdragon 8+ Gen 1 e Dimensity 9000+, la cosa si fare davvero stuzzicante.

