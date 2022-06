Redmi la prima con Dimensity 9000+? Un leak stuzzica l’idea

Qualche giorno fa è arrivato, un po' in sordina a dire il vero, il nuovo SoC MediaTek Dimensity 9000+. La domanda che si fanno tanti utenti è: chi lo utilizzerà per primo? L'idea può venirci da un leak, che ci indica Redmi o comunque Xiaomi come primo avventore per il nuovo Dimensity 9000+, sarà vero?

Perché Redmi sarebbe il brand giusto per Dimensity 9000+

A lanciare l'ipotesi del nuovo chipset MediaTek top gamma utilizzato su Redmi e Xiaomi è il leaker Digital Chat Station, che spiega proprio come il colosso cinese possa essere il brand più adatto ad ottimizzare e lanciare smartphone dotati del Dimensity 9000+. E, in questo caso, con Xiaomi spesso votata a Snapdragon, sebbene il 12S Pro MediaTek potrebbe smentirci), chi meglio di Redmi per il debutto?

L'idea che ci può venire su quale smartphone ci sarebbe il primo lancio è il Redmi K50 Ultra, che magari potrebbe arrivare in due versioni: una con Snapdragon 8+ Gen 1 e proprio Dimensity 9000 Plus. Oppure, un possibile altro smartphone della serie K50, magari un possibile K50S (che ad oggi manca), a cui sarebbe dedicato il suddetto SoC.

Insomma, facendo le dovute valutazioni, ad oggi non riusciamo totalmente ad immaginare altro brand che possa utilizzare per primo (e bene) il nuovo chipset MediaTek, anche perché, come stiamo vedendo i riscontri con Dimensity 8000 e 9000 e 8100 ci stanno dando tutte risposte positive, in attesa di provare anche il nuovo POCO X4 GT per avere conferma.

