Xiaomi 12S e 12S Pro: tutti i dettagli fino ad ora

Se la serie Xiaomi 12 ha riscosso un buon successo, come conferma la nostra recensione, con la gamma 12S e 12S Pro il brand punterà a dare una scossa definitiva al mercato smartphone. Infatti, l'azienda sta preparando il lancio di due nuovi top gamma non molto lontani dai precedenti ma sicuramente più potenti, almeno stando a quanto ci dicono le specifiche tecniche, ma ci sarà anche un prezzo più alto?

Xiaomi 12S e 12S Pro: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Il grande dubbio che abbiamo in merito alla serie Xiaomi 12S è relativo al design dei due dispositivi. Le voci ci parlano di un form factor non lontano dalla serie 12, quindi con bumper laterale e sensore principale in alto. Per ciò che concerne il display, anche qui c'è ancora un silenzio totale ma immaginiamo che neanche in questo caso ci si discosti poi troppo da ciò che è stato per 12 e 12 Pro, quindi pannelli AMOLED intorno ai 6.28″ e 6.73″, con alto refresh rate e probabilmente tecnologia LTPO.

Specifiche tecniche e fotocamera

Passando alle specifiche tecniche interne, le cose iniziano a farsi più nitide. Infatti, la serie Xiaomi 12S è la prima gamma flagship del brand ad avere più soluzioni chipset o meglio, di due produttori diversi. Se il modello 12S base, come confermato da Geekbench, troverà il solo Snapdragon 8+ Gen 1, il modello Pro avrà un'inedita combo di versioni con il sopracitato Snapdragon ed il Dimensity 9000, diventando il primo top Xiaomi con soluzione MediaTek. Lato memorie, abbiamo invece certificati tagli di memoria che si distribuiscono in 8/12 GB RAM e 128/256/512 GB di storage, che rende il tutto più interessante, considerando la sempre maggiore necessità di spazio di archiviazione.

La batteria è, per quanto riguarda il modulo, ancora relativamente un mistero, mentre per la ricarica ci sono pochi dubbi: Xiaomi 12S trova una ricarica a 67W, mentre il modello Pro trova sempre 67W per il modello MediaTek e 120W per il modello Snapdragon. Buio totale anche per quanto riguarda la fotocamera, ma è possibile che ci sia un sensore principale da 50 MP ed una qualsivoglia collaborazione con Leica per il software.

Xiaomi 12S e 12S Pro – Possibile data di uscita e prezzo

I nuovi flagship 12S e 12S Pro potrebbero fare il loro debutto entro il mese di luglio 2022, insieme a 12 Ultra, si vocifera in realtà nei primi giorni del mese, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale. Quanto invece al prezzo, è molto probabile che possano mantenere i prezzi dei 12, ma Xiaomi potrebbe anche sorprenderci al ribasso.

