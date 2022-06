Dreame Bot D10 Plus: il nuovo robottino arriva su Goboo e risparmi subito 100€

Il nuovo robot aspirapolvere di Dreame è arrivato su Goboo ed è subito in sconto. Per chi punta al risparmio ma senza compromessi, ecco un assistente nelle pulizie di casa completo ed affidabile: Dreame Bot D10 Plus è l'ultima soluzione del brand ed arriva con un paio di caratteristiche davvero niente male ed un prezzo che punta già al ribasso!

Dreame Bot D10 Plus debutta sullo store Goboo con uno sconto super (e la spedizione dall'Europa)

Se state cercando una soluzione per le pulizie intelligenti in casa, allora il nuovo Dreame Bot D10 Plus è di certo il robot aspirapolvere che fa al caso vostro. Per prima cosa si tratta di un dispositivo dotato di dock di svuotamento: grazie alla sua capienza elevata, ci vorranno circa 45 giorni prima di doverlo svuotare! In merito alle caratteristiche del robottino, si tratta di un modello dal look minimale, ma in grado di dare grandi soddisfazioni. La navigazione LiDAR consente di mappare gli ambienti con precisione, mentre grazie alla funzione di lavaggio sarà possibile rilassarsi mentre il robot si occupa della pulizia dei pavimenti a tutto tondo. I peli del vostro amico a quattro zampe non saranno più un cruccio!

Il resto delle caratteristiche comprende il supporto ai comandi vocali tramite Alexa, una batteria da 5.200 mAh, una potenza di aspirazione di 4.000 PA e tanto altro ancora (che potete scoprire dando un'occhiata anche alla nostra recensione).

Il nuovo robottino aspirapolvere Dreame Bot D10 Plus debutta su Goboo e ovviamente non poteva mancare un'offerta lancio da leccarsi i baffi. Il vostro prossimo aiutante nelle pulizie di casa viene proposto con 100€ di sconto rispetto al prezzo di listino, quindi a 399.9€, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Inoltre è presente anche un regalo (in quantità limitata) ossia un set di sacchetti per la polvere gratis. Qui trovate la pagina dell'evento di lancio mentre di seguito il link al prodotto: se non visualizzate correttamente il box di seguito, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

