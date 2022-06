Flyme 10 sta arrivando: Meizu conferma il periodo d’uscita

Dopo una parentesi burrascosa ed una quasi totale assenza di smartphone lanciati, la compagnia cinese si prepara al ritorno in grande stile. Abbiamo visto tanti cambiamenti negli ultimi mesi, culminati con la notizia dell'acquisizione da parte di Geely. Ed ora l'UI di Meizu festeggia il suo decimo compleanno ed annuncia novità in arrivo: la Flyme 10 è dietro l'angolo e non possiamo fare a meno di chiederci che cosa ci aspetta.

Meizu festeggia i 10 anni di Flyme: novità in arrivo per l'UI del brand

A distanza di oltre un anno dalla precedente versione dell'interfaccia (Flyme 9 è stata annunciata a marzo 2021) si profilano novità all'orizzonte per l'azienda cinese. Oggi, 25 giugno, Meizu ha annunciato il decimo compleanno della sua UI Flyme: diciamo che a livello Global gli aggiornamenti non sono mai stati il suo forte, ma il patria il brand ha comunque una certa notorietà tra gli appassionati. Tornano al compleanno dell'interfaccia, tramite il social asiatico Weibo l'azienda ha svelato che ci saranno altre novità entusiasmanti ad agosto, sempre inerenti al decimo anniversario.

Ovviamente si tratta di un chiaro riferimento al periodo d'uscita della Flyme 10: il teaser poster sembra mostrare in anteprima il possibile logo della nuova versione dell'UI di Meizu. Oltre a novità lato software potrebbero arrivarne anche in merito al prossimo top di gamma del brand. Meizu 19 è stato confermato ufficialmente ma manca ancora una data d'uscita. Nel frattempo, se siete curiosi del futuro flagship della casa cinese, eccovi una serie di concept render particolarmente fantasiosi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il