Xiaomi 12T Pro+ sarà il “nostro” top di gamma con Snapdragon 8+ Gen 1

Mentre la serie 12S sta impazzando in Cina, si comincia già a parlare dei prossimi top di gamma del brand asiatico. Se in patria sono stati lanciati i tre modelli in collaborazione con Leica, a livello Global dovremmo avere Xiaomi 12T, 12T Pro e 12T Pro+: in questo approfondimento facciamo il punto della situazione in merito alle indiscrezioni trapelate su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Xiaomi 12T Pro+ previsto per il mercato Global con Snapdragon 8+ Gen 1

Design e display

Partiamo subito col chiarire che il numero di smartphone in arrivo non è chiaro: si parla del modello base Xiaomi 12T mentre ci sono voci sia per la versione 12T Pro che per un'eventuale varianti 12T Pro+. Questi due terminali potrebbero essere lo stesso dispositivo, chiamato dagli insider con due nomi diversi. Man mano che arriveranno novità, il tutto sarà di certo più chiaro. La serie 12S non arriverà in Italia e resterà un'esclusiva cinese: gli smartphone di cui parliamo in questo approfondimento sarebbero invece destinati al mercato Global. Al momento il design non è ancora noto, tuttavia è impossibile non pensare ad uno stile simile a quello degli attuali top della gamma 12.

In merito al display, l'unico dettagli riguarda la presenza di un pannello OLED con refresh rate a 120 Hz, presumibilmente con lettore d'impronte integrato ed un punch hole per la selfie camera.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche di Xiaomi 12T e 12T Pro/Pro+, avremo sia soluzioni MediaTek che Qualcomm (secondo i leak). Il modello base 12T dovrebbe avere dalla sua il chipset Dimensity 8100; in alternativa si vocifera di una versione inedita potenziata, chiamate Dimensity 8100-Ultra (per ora solo frutto di indiscrezioni).

Passando a Xiaomi 12T Pro o Pro+, in questo caso si tratterà del primo modello Global del brand cinese equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1. Lato memorie ci si aspetta 8/12 GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 (in questo caso, fino a 256 GB).

Non ci sono dettagli in merito alla batteria di 12T mentre per la ricarica rapida si parla di una potenza di 67W. La versione Pro dovrebbe avere 5.000 mAh di batteria e ricarica da 120W.

Fotocamera

La grande novità starebbe nel comparto fotografico. Xiaomi 12T farebbe affidamento su un modulo da 64 MP ma nel caso del fratello maggiore (o dei fratelli maggiori) l'asticella si alzerebbe di parecchio. Xiaomi 12T Pro/Pro+ dovrebbe essere il primo top di gamma del brand con una fotocamera da 200 MP. Una novità già anticipata dal codice della MIUI e che dovrebbe vedere come protagonista il sensore Samsung ISOCELL HP3.

Xiaomi 12T, 12T Pro/Pro+ – Prezzo e uscita

I presunti modelli della serie Xiaomi 12T sono ancora alla stregua di un rumor e non ci sono conferme ufficiali sull'uscita da parte della casa di Lei Jun. Inoltre mancano immagini e le indiscrezioni sono abbasta frammentarie. Per il prezzo si vocifera di circa 569€ al cambio, ma è solo un suggerimento in merito alla possibile cifra di partenza della versione 12T.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo; non appena ci saranno altre novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

