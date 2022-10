vivo X90, cresce la capacità della batteria di tutta la serie

Arrivano nuovi dettagli in merito alla serie vivo X90 e stavolta parliamo della batteria. Il nuovo leak infatti ci porta la capacità sia del modello base, sia per il Pro, ma anche per il modello Pro+, con tutti gli smartphone che ricevono un upgrade rispetto al passato.

vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+: la batteria sarà a doppia cella per tutti

A parlare delle batterie della nuova serie flagship vivo è Digital Chat Station, che mostra in maniera non troppo velata come dovrebbero distribuirsi. Oltre a confermare che dovrebbero essere tre i modelli, conferma anche la tipologia a doppia cella che caratterizza spesso gli smartphone top gamma del brand.

Ma qual è la capacità dei moduli che dovrebbero essere integrati in vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+? Il modello base ne trova uno da 4.700 mAh, quindi una crescita rispetto a X80. Per il Pro, è prevista invece un'unità da 4.870 mAh e anche qui è più capiente rispetto a X80 Pro che, a proposito, abbiamo recensito. Infine, il nuovo modello Pro+ troverà una capacità di 5.000 mAh, cioè con 500 mAh in più rispetto al pari modello della serie X70, unico riferimento possibile visto che X80 Pro+ non c'è.

Insomma, c'è voglia di fare assolutamente bene in casa vivo e questo lo denotano anche le indicazioni arrivate nelle scorse settimane, sia per display, che per chipset, che per la fotocamera, sperando però che siano clementi nei prezzi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il