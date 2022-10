Xiaomi completa la cucina tech con il congelatore Mijia: tanto spazio e qualità top

Dopo aver lanciato un ampio numero di frigoriferi intelligenti, la compagnia di Lei Jun ha deciso di puntare a completare il pacchetto con Xiaomi Mijia Freezer 203L: si tratta di un congelatore capiente, ovviamente con un occhio alla qualità e allo stile, con il classico minimalismo del brand e un prezzo super contenuto.

Xiaomi Mijia Freezer 203L: caratteristiche e prezzo del nuovo congelatore

A differenza dei vari frigoriferi lanciati dal brand, in questo caso non ci troviamo alle prese con funzionalità smart. L'azienda cinese ha deciso di puntare ad un prodotto semplice ed essenziale, dal prezzo accessibile. Il nuovo congelatore Xiaomi Mijia Freezer 203L presenta uno stile sobrio e minimale, senza fronzoli.

Lo spazio interno ha una capienza di 203 litri (con un ampio scomparto ed un cestello), con un sistema di refrigerazione surround tridimensionale con quattro modalità di impostazione della temperatura; lo sportello presenta una guarnizione facilmente removibile, in modo da semplificare le operazioni di pulizia. Sul fondo troviamo due rotelle per facilitare lo spostamento.

Il freezer ha una velocità di congelamento di 0.75 kg/h ed è in grado di congelare fino a 18 Kg di carne in appena 24 ore (e quindi 9 kg in 12 ore); la temperatura può raggiungere fino ai -30°C.

In caso di mancanza di corrente è presente un sistema di protezione dei cibi dallo scongelamento (della durata di 100 ore).

Questa novità Xiaomi è stata lanciata in Cina di recente: il congelatore Mijia Freezer 203L viene proposto al prezzo di lancio di circa 130€, 899 yuan. Al termine del periodo promozionale si salirà a 1.099 yuan, ovvero intorno ai 158€ al cambio attuale.

