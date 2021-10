Lasci spesso il frigorifero aperto? Xiaomi ne ha lanciato uno smart che ti avvisa all’evenienza

Dopo l'ultima soluzione capiente, la casa di Lei Jun ha lanciato sul mercato un nuovo frigorifero smart chiamato Xiaomi Mijia Cross Four-Door Refrigerator Exclusive Edition: si tratta di una soluzione premium, super intelligente e proposta ad un prezzo tutto sommato abbordabile.

Xiaomi Mijia Cross Four-Door Refrigerator Exclusive Edition: tutto sul nuovo frigorifero smart

Dotato di un design minimale ed elegante, Xiaomi Mijia Cross Four-Door Refrigerator Exclusive Edition misura 690 x 910 x 1920 mm ed arriva con tutta una serie di funzioni che lo rendono un dispositivo al top. Uno degli aspetti che più colpisce è di certo la presenza di un sistema di sterilizzazione a ioni positivi e negativi, con un'efficienza del 99.9%. Il nuovo frigorifero smart di Xiaomi si presenta come una soluzione capiente da 550 litri, dotata di 7 ripiani adeguatamente separati e di un sistema di apertura e chiusura silenzioso. A proposito di rumore, il terminale ha un livello di rumorosità di soli 37 dB.

Ovviamente, come sottolineato in vari punti, si tratta di una soluzione smart in grado di collegarsi allo smartphone tramite l'applicazione di Xiaomi. In questo modo sarà possibile visualizzare lo stato del frigo ed impostare la temperatura da remoto. Altra caratteristica importante riguarda le notifiche intelligenti: nel caso in cui le porte non siano state chiuse correttamente, il dispositivo avviserà l'utente direttamente sul telefono.

Il nuovo frigorifero smart premium di Xiaomi ha debuttato in Cina e – come al solito per questa tipologia di prodotti – per ora è disponibile solo in patria, al prezzo di circa 730€ al cambio (ossia 5.499 yuan).

