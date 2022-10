Huawei, lo smart display con HarmonyOS è servito e sfida Xiaomi

Negli ultimi anni, tra i tanti settori del tech, è cresciuto quello degli schermi smart, grazie anche a colossi come Amazon e Xiaomi. Ma parlando di colossi, è inevitabile parlare anche di Huawei, che ha lanciato il suo display intelligente, chiamato Smart Screen Portable Edition dotato di HarmonyOS.

Huawei Smart Screen Portable Edition: tutti i segreti del display intelligente con HarmonyOS

Come si presenta, dunque, lo schermo smart di Huawei? Non molto lontano da quello visto con Xiaomi, abbiamo un pannello da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) incastonato con uno speaker stereo a 5 unità per interagire con l'assistente vocale Xiaoyi potenziato con HarmonyOS.

Così come la linea Smart Screen, cioè quella degli smart TV, abbiamo anche un parco applicazioni dedicato. Per le altre specifiche, troviamo poi una batteria da 10.995 mAh che permette un'autonomia molto lunga, un parco memoria da 4 GB RAM e 64 GB di storage ed una videocamera da 8 MP per le chiamate. Il dispositivo, vista la natura del suo display, è anche utile per la multimedialità, nel caso servisse, per vedere film, serie TV o ascoltare musica.

Huawei non ha ancora diramato il prezzo di listino, per il mercato cinese, del nuovo Smart Screen Portable Edition, ma immaginiamo che si aggiri intorno ai 100/150€ al cambio, considerando l'entità di un dispositivo di questo tipo. Difficile la distribuzione nel mercato Global, sebbene non si debba mai dire mai, in quanto è un display smart mosso da HarmonyOS.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il