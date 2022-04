Xiaomi presenta il suo Smart Display più ampio

Nella giornata dedicata al CIVI 1S, Xiaomi ha dato spazio anche al suo nuovo Smart Display 10. Questo modello è attualmente quello con lo schermo più ampio nel catalogo del brand, presentandosi con un dispositivo top gamma del settore, anche nel prezzo.

Xiaomi Smart Display 10: tutto sul nuovo schermo intelligente

Il nuovo schermo intelligente Xiaomi si presenta con linee molto simili a quelle di uno Smart Display a marchio Redmi uscito un po' di tempo fa, ma non così ampio nella diagonale, visto che qui abbiamo un pannello da 10.1″. Nella parte inferiore, abbiamo l'alloggio per lo speaker stereo in tessuto. Molto carina la possibilità di sistemarlo con inclinazione a 90° e 120° a seconda delle esigenze.

Passando alle caratteristiche, troviamo una videocamera da 5 MP e angolo di visuale a 115°, utile per fare videochiamate direttamente dal dispositivo e, se vi servisse una protezione per la privacy, potete utilizzare lo slider fisico per coprire l'obiettivo.

Una delle feature principali è quella di avere un hub completo per gestire i prodotti smart home della propria abitazione, come ad esempio le lampadine, che possono essere controllate da remoto e senza smartphone. In più, non manca una modalità per intrattenere i bambini, che li identifica tramite riconoscimento del volto. Anche gli adulti possono però guardare video, film e serie TV. Il tutto è gestito tramite l'assistente vocale XiaoAI.

Il nuovo Xiaomi Smart Display 10 è disponibile in Cina ad un prezzo di lancio di circa 135€ (949 yuan), che per ciò che offre è abbastanza inquadrato. Non sappiamo se il brand lo porterà anche in Occidente, ma non è escluso che potremmo trovarlo su store d'importazione più noti.

