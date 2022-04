Invita gli amici su Silvrr e ricevi prodotti gratis!

Tra le tante proprietà dello store Silvrr, oltre alle utilissime modalità di pagamento “Paga Dopo” e “Paga in 3 Rate“, ha anche la possibilità di ricevere dei Freebies, cioè prodotti gratis! Ma come possiamo ottenerli? In questo articolo vi spieghiamo come fare per ricevere interessanti prodotti gratuiti.

Silvrr Freebies: come ricevere prodotti gratis invitando gli amici

Come possiamo ottenere quindi prodotti gratis su Silvrr? Il metodo per ottenere i Freebies è piuttosto semplice, ma richiede dei passaggi ben precisi al fine di riceverli. La prima operazione, fondamentale, è quella di invitare i vostri amici sull'app di Silvrr. Prima di fare questo però, dovrete selezionare il prodotto che più vi interessa, tra una selezione stabilita dallo store.

Fatti questi due passaggi, i vostri amici dovranno effettuare il loro primo ordine, dopo essersi registrati e così potrete ottenere finalmente il prodotto gratuito che preferite. Non tutti i Freebies di Silvrr però hanno lo stesso numero di amici da invitare. Ma non temete, una volta selezionato il prodotto, vi dirà quanti amici dovrete invitare e che dovranno poi fare il primo ordine. Insomma, tutto molto semplice.

Di seguito trovate la landing page dell'iniziativa Freebies sullo store Silvrr e vi ricordiamo che, per accedere alle offerte, dovrete scaricare l'applicazione su Google Play o App Store, come spiegato nella guida introduttiva. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

