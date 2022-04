OnePlus 10 svelato: c’è un’assenza che fa storcere la bocca

Poche ore fa è stato presentato ufficialmente OnePlus Ace, una serie inedita (perlomeno sotto l'egida OnePlus) ma che si ricollegherà a OnePlus 10. Da quando l'azienda si è fusa con OPPO, la sua strategia di commercializzazione è decisamente mutata, e non soltanto per l'importanza data ai mid-range Nord. Anche la metodologia con cui vengono presentati i top di gamma è cambiata, a partire dalla presentazione di OnePlus 10 Pro. Se fino allo scorso anno i flagship arrivavano prima in occidente e poi in Cina, a questo giro il lancio cinese ha anticipato quello europei di vari mesi. Per non parlare della stratificazione dei modelli, non più relegata a un solo modello come nei primi anni di OnePlus ma ormai estesasi a più alternative.

Abbiamo conosciuto il modello Pro, abbiamo conosciuto la variante “R”, all'appello manca soltanto quello che dovremmo conoscere come OnePlus 10. Come da “tradizione” OPPO e vivo, anche OnePlus inizia quindi a lanciare modelli senza una cronologia coerente, con il modello base della serie 10 che arriverà mesi dopo le sue varianti. Uno smartphone di cui non conosciamo ancora le fattezze esatte, al contrario della scheda tecnica che è trapelata per mano del leaker OnLeaks.

La scheda tecnica di OnePlus 10 trapela in rete e si prepara a far discutere

Stando a quanto da egli affermato, OnePlus 10 avrà uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+, probabilmente un pannello LTPO 2.0 con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz. La scocca sarebbe quindi più grande di OnePlus, potendo così accomodare una più capiente 4.800 mAh, la cui ricarica rapida Warp Charge salirebbe da 65W a ben 150W. Il comparto fotografico sarebbe composto da una tripletta da 50+16+2 MP, con sensore primario, grandangolare e macro, mentre la selfie camera salirebbe da 16 a 32 MP. Niente stabilizzazione OIS, mentre rimarrebbe la collaborazione Hasselblad e relative calibrazione cromatiche e filtri software. Ovviamente il software si baserà su Android 12 e OxygenOS 12.

Ho tralasciato l'aspetto legato al chip, che sarebbe accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria, per una ragione specifica. Per il momento, infatti, OnePlus non avrebbe ancora deciso se affidarsi a Qualcomm o MediaTek e starebbe testando entrambe le vie. Anche per questo, il lancio di OnePlus 10 è previsto per la seconda metà del 2022, una scelta che però fa venire dubbi sul futuro di OnePlus 10T.

Dubbi che sorgono anche sul modello del chip: se OnePlus 10 Pro monta lo Snapdragon 8 Gen 1 e 10R il Dimensity 8100-MAX, quale sarà su OnePlus 10? Viene difficile credere che ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 1+, perché significherebbe avere un modello base più potente del Pro e sarebbe un paradosso. Un'ipotesi spinta da più parti è quella del Dimensity 9000, SoC targato MediaTek già visto all'opera su OPPO Find X5 Pro e Redmi K50 Pro. Ma la vera novità, in senso negativa, sarebbe pressoché certa: mi riferisco all'assenza dell'Alert Slider, che rimarrebbe così per la prima volta esclusiva del modello Pro.

