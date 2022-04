Red Magic si affida ai Transformers: nuovo smartphone in vista?

Dopo il lancio dei potenti smartphone della serie 7, Red Magic pare voglia osare di più, avviando una partnership con Transformers. Infatti, sembra possa arrivare un nuovo prodotto dedicato ai mecha della Hasbro, per una collaborazione decisamente interessante.

Red Magic 7 Pro in versione Transformers? Un teaser lo suggerisce

Come veniamo a conoscenza di questa nuova collaborazione? Il tutto parte da un teaser molto eloquente postato da Red Magic stessa sul suo Weibo, dove è visibile un occhio meccanico dietro un pianeta che la didascalia del poster riconduce proprio a Cybertron, la terra natale degli Autobot e dei Decepticon. Ma cosa si celerebbe dietro a questa partnership?

Ovviamente, il primo pensiero è rivolto ad uno smartphone, magari un Red Magic 7 Pro Transformers Edition, il che non sarebbe affatto male. Ma non finisce qui: infatti, sembra che il brand da gaming di Nubia voglia espandere il proprio catalogo lanciando un monitor da gioco, oltre ad alcuni altri accessori dedicati sia agli smartphone, sia forse proprio ai PC.

In ogni caso, dovremo attendere pare il prossimo 25 aprile 2022, data indicata sulla locandina ma sempre nel linguaggio dei Transformers, per sapere cosa ci prospetta dal mondo Red Magic. Nel frattempo, vi lasciamo la recensione del 7 Pro e dove poterlo acquistare in Italia.

