Soundcore Life Note 3S: le cuffie TWS di Anker debuttano con Coupon del 30%

Anker, noto brand leader nel settore della ricarica e degli accessori smart, lancia nel mercato le cuffie TWS Soundcore Life Note 3S, nuovo modello semi-in ear. Piccole, wireless, confortevoli e pratiche anche nella ricarica, le cuffie TWS debuttano in offerta ad un prezzo molto competitivo, grazie ad uno sconto del 30%.

Soundcore Life Note 3S: tutto sulle nuove cuffie TWS Anker

Le cuffie TWS prodotte da Anker sono caratterizzate da un design semiaperto o semi-in ear, che non permette loro di entrare completamente all'interno del canale uditivo, offrendo un buon grado di comfort anche dopo ore di utilizzo.

I driver dinamici da 13.4 mm, abbinati alla tecnologia BassUp, offrono un suono più pulito e bassi più corposi. In più, non dovrete temere disturbo grazie alla presenza della riduzione del rumore che, in sinergia con i 4 microfoni di cui dispongono le cuffie Soundcore Life Note 3S, garantiscono prestazioni in chiamata di ottimo livello.

Le cuffie TWS garantiscono inoltre un'autonomia fino a 5 ore di ascolto consecutive che possono diventare ben 35, grazie alla custodia delle stesse, che si avvale di supporto per la ricarica wireless, con la quale in soli 10 minuti di ricarica si ottiene un'ora di ascolto. I comandi touch per l'utilizzo di Soundcore Life Note 3S sono semplici ed intuitivi e possono essere personalizzati tramite app proprietaria, così come le impostazioni.

Gli auricolari TWS prodotti da Anker offrono infine la feature aggiuntiva di rumore bianco per facilitare il sonno o per aumentare la concentrazione con la modalità apposita.

Le cuffie TWS Soundcore Life Note 3S debuttano quindi in offerta su Amazon ad un prezzo scontato del 30% grazie al Coupon dedicato. Di seguito trovate il collegamento diretto alla pagina del prodotto: per approfittare dell'offerta è necessario cliccare sulla spunta “applica coupon” collocata immediatamente sotto il prezzo del dispositivo. Se non doveste visualizzare il box sottostante, vi suggeriamo di disabilitare AdBlock.

