Xiaomi CIVI 1S è ufficiale: selfie con CyberFocus e stile da vendere!

Ne abbiamo parlato in varie occasioni ed ora il nuovo modello della gamma CIVI è ufficiale: si tratta però di Xiaomi CIVI 1S, più che un vero e proprio successore una sorta di versione migliorata. Ancora una volta la compagnia di Lei Jun punta allo stile e alla bellezza, ma ovviamente il focus è sempre la selfie camera: il nuovo arrivato promette autoscatti super!

Xiaomi CIVI 1S è ufficiale e punta forse sugli autoscatti

Il design e lo stile di Xiaomi CIVI 1S non cambia di una virgola rispetto al modello lanciato lo scorso anno: ritroviamo il medesimo look, ma stavolta l'azienda ha optato per un miglioramento nel processo produttivo della back cover. Questo si traduce in una colorazione ancora più brillante, per un tocco di classe in più. Ritroviamo poi un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 120 Hz con bordi curvi; il corpo è super sottile e leggero, con uno spessore di appena 6.89 mm ed un peso di 166 grammi.

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 778G+, un leggero miglioramento rispetto al modello precedente (mosso dal 778G standard). La RAM arriva fino a 12 GB mentre lato storage sono presenti tagli da 128 GB e da 256 GB (UFS 2.2). La batteria da 4.500 mAh si ricarica a 55W ed è presente già di base la MIUI 13.

Grande attenzione alla selfie camera da 32 MP, dotata di autofocus, tecnologia CyberFocus (per il tracciamento degli occhi, un ulteriore miglioria. per i selfie) ed una modalità bellezza avanzata. La fotocamera principale da 64 + 8 + 2 MP offre scatti di tutto rispetto, al pari del comparto anteriore.

Il nuovo arrivato della gamma CIVI debutta in Cina a partire da circa 327€ al cambio attuale: per scoprire tutti i segreti dello smartphone di Xiaomi votato ai selfie date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al dispositivo!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il