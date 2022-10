Unieuro Passione Casa: oltre il 50% di sconto su smartphone, TV, PC e non solo!

Mentre impazza la promo Warehouse Deals -10% (corri a dare un'occhiata!), ricordiamo che è in corso anche un'altra iniziativa con prezzi da capogiro. Questa volta l'occasione arriva da Unieuro con il nuovo volantino Passione Casa 2022: tanti elettrodomestici in sconto, ma non mancano offerte su smartphone Xiaomi e Samsung, tablet ed iPad, smart TV e PC, con un risparmio anche superiore al 50% (per alcuni prodotti).

Unieuro Passione Casa 2022: tutte le offerte del nuovo volantino

Anche se il nome Passione Casa potrebbe far pensare ai soli elettrodomestici, non è così: la nuova promo di Unieuro abbraccia a tutto tondo gli accessori che possono essere trovati in casa. Abbiamo quindi offerte imperdibili su smartphone e tablet, su PC portatili e smart TV, ma anche su stampanti, smartwatch, monopattini elettrici, aspirapolvere senza fili, TV Stick e tantissimo altro!

In basso trovi il link alla pagina della promozione, con tutte le occasioni Passione Casa di Unieuro; inoltre qui trovi il volantino da sfogliare! Ricorda che l'iniziativa termina il 6 ottobre, quindi è meglio non sprecare troppo tempo.

