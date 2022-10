iPhone 14 Pro su DxOMark: la fotocamera è ad un passo dalla vetta

Dopo aver assistito ai vari test dei campioni del panorama Android, è tempo anche iPhone 14 Pro di approdare su DxOMark per la prova fotocamera. Il risultato stavolta è molto superiore a quanto sia stato in passato, visto adesso l'ultimo flagship di Apple è attualmente ad un solo punto dalla vetta, purtroppo non riuscendo a scalzare Honor.

iPhone 14 Pro dietro tutti su DxOMark, ma la fotocamera di Honor Magic 4 Ultimate è ancora la migliore

Come si è comportata dunque la fotocamera del nuovo top gamma Apple? Se dovessimo fare un sunto, potremmo dire semplicemente: alla grande. Tuttavia, ci sono dei dettagli che vanno spiegati e che ci spiegano sostanzialmente il punteggio totale ottenuto. Partendo proprio dalle foto. Il punteggio di 143 riassume un'ottima esposizione, ottima fedeltà della texture, l'autofocus si è comportato bene ma sono i colori ad essere di alto livello, tant'è che ad oggi è il dato più alto ottenuto nella piattaforma (119 punti).

Da primatista sono anche le foto Bokeh, con 80 punti e le anteprime, che raggiungono la vetta con 91 punti. Anche lo Zoom si comporta bene con 139 punti pur non essendo il dato più alto in assoluto. Passiamo poi ai video, dove iPhone 14 Pro domina e infatti il punteggio di 149 trova 5 componenti in cui il dispositivo Apple è attualmente il migliore: esposizione, colori, autofocus, rumore e stabilizzazione rendono questo comparto ormai proverbiale. Menzione d'onore alla selfie camera, che è attualmente la migliore su DxOMark in assoluto con un punteggio di 145.

Ma qual è, dunque, il totale ottenuto? iPhone 14 Pro ha ottenuto un overall di 146 punti, che per un unico punto non permette di raggiungere la vetta saldamente detenuta da Honor Magic 4 Ultimate, che di punti ne ha 147. Questo vuol dire tanto sul lavoro fatto da Apple per rendere il proprio top un'icona della fotocamera da smartphone, ma chissà che il Pro Max possa scalzare definitivamente il rivale cinese.

