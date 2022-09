Risparmia il 10% su tanti Apple, Xiaomi, OPPO e Samsung con Amazon Warehouse!

Il mese di ottobre porterà con sé una grandissima novità per l'e-commerce più famoso al mondo: il Prime Day autunnale! Una prima volta per Amazon e per tutti i cacciatori di sconti e siamo certi che non mancheranno occasioni top per risparmiare. Tuttavia c'è anche un altro evento, utile per scaldare i motori: arrivano le offerte Amazon Warehouse Deals al -10%, con una montagna di sconti sull'usato garantito!

Amazon Warehouse Deals -10%: i migliori sconti sull'usato garantito… aspettando le Offerte Esclusive Prime

Mentre ci prepariamo al nuovo Prime Day con entusiasmo e la curiosità di scoprire quali sconti ci aspettano, Amazon ha dato il via alla promozione Warehouse Deals. È possibile ottenere il 10% di sconto al checkout su una selezione di prodotti usati garantiti (quindi già scontati).

L'iniziativa è valida dal 1 ottobre al 24 novembre ma ovviamente le occasioni più ghiotte si concentreranno nel periodo iniziale.

Comunque di certo non mancheranno occasioni per risparmiare durante i prossimi giorni e fino alla fine della promo, quindi per restare sempre sul pezzo iscriviti al nostro canale Telegram dedicato agli sconti Warehouse.

Di seguito trovi il link alla pagina dell'iniziativa: se non visualizzi il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

E non dimenticare che nei giorni 11 e 12 ottobre ci sarà l'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon: qui trovi tutti i dettagli!

Cosa sono le offerte Warehouse di Amazon?

Si tratta degli sconti dedicati all'usato garantito dell'e-commerce: i resi trovano nuova vita e spesso riservano grandi sorprese. Amazon specifica sempre le condizioni dei prodotti ma può capitare che dietro un “Condizioni accettabili” ci sia un dispositivo nuovo di zecca, magari sprovvisto di accessori.

Gli acquisti effettuati con la promozione Warehouse possono essere resi senza alcun problema, quindi non avere timore di provare – magari per la prima volta – un prodotto usato!

Vuoi restare sempre aggiornato sulle occasioni più ghiotte? Allora iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web: ogni giorno trovi tantissimi sconti in tempo reale e le promo più vantaggiose. A tutto risparmio!

