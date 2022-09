Facebook e Instagram sempre meno apprezzate dalla Gen Z: Google e Netflix tra i brand più amati

Contrariamente a quanto si possa pensare, Facebook e Instagram non rientrano tra i primi brand più amati dagli adulti della Gen Z, ovvero persone con un'età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni. Il dato arriva direttamente da uno studio condotto dal Morning Consult, realizzato su un campione di sedicimila adulti della Generazione Z con residenza negli Stati Uniti e periodo di riferimento compreso tra maggio e agosto.

Facebook e Instagram non ottengono popolarità tra gli adulti della Gen Z

Sono YouTube, Google, Netflix e Amazon i brand più apprezzati dalla Gen Z, che tra le quattromila aziende per i quali gli intervistati hanno dovuto esprimere una preferenza, sono riusciti ad ottenere rispettivamente i primi quattro posti. Instagram è alla 29° posizione della classifica, mentre Facebook non figura neppure tra i primi 40.

Aziende come M&M's, Dollar Tree, Twix e Band-Aid sono riuscite ad ottenere un maggior apprezzamento dalla Gen Z, occupando posizioni superiori rispetto quelle delle app di Meta. Queste non sono sicuramente notizie positive per il gruppo di Mark Zuckerberg, che nel tentativo di abbracciare una nuova generazione ha puntato sul Metaverso ed ha persino cambiato il nome della sua azienda da Facebook a Meta, appunto.

L'indagine confermerebbe un altro studio condotto di recente dal Wall Street Journal, secondo il quale gli utenti starebbero trascorrendo meno tempo su Instagram per favorire altre piattaforme, prima tra tutte, TikTok. In particolare, nel solo mese di agosto, i Reels avrebbero registrato un calo del -13.6% di tasso di coinvolgimento per un totale di 17.6 milioni di ore di riproduzione giornaliere, rispetto alle 197.8 milioni di ore che gli utenti trascorrono su TikTok ogni giorno.

Insomma, è chiaro che l'azienda deve ancora sperimentare per tentare di avvicinare gli utenti di questa generazione. Intanto, Meta sembra attraversare una fase non del tutto rosea, che avrebbe portato Mark Zuckerberg a bloccare l'assunzione di nuovi dipendenti e a ridurre il budget dei team.

