Instagram sempre più simile a TikTok, ma gli utenti sembrano non apprezzare

A quanto pare, il tentativo di Instagram di spostare l'utenza di TikTok sulla propria piattaforma non starebbe restituendo i risultati sperati. I Reels sono nati proprio per questo, per offrire agli utenti una funzionalità analoga a quella offerta dal Social cinese, ma nonostante tutto il coinvolgimento non sarebbe alle stelle.

Il coinvolgimento degli utenti su Instagram è in calo, ma Meta smentisce

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, gli utenti stanno trascorrendo molto meno tempo su Instagram e sembrano favorire altre piattaforme, prima tra tutte, TikTok. In particolare, i Reels sembrano coinvolgere sempre meno, registrando un -13.6% di tasso di coinvolgimento nelle ultime quattro settimane. Il che lascia un po' pensare, dal momento in cui Instagram ha lasciato questa funzionalità per competere con il Social cinese.

Stando a quanto emerso dal report “Creators x Reels State of the Union 2022” realizzato nel mese di agosto, rispetto alle 197.8 milioni di ore che gli utenti trascorrono su TikTok ogni giorno, quelli di Instagram spendono 17.6 milioni per guardare Reels. Probabilmente, ciò lo si deve anche alla mancanza di contenuti originali, ovvero realizzati con gli strumenti che Reels mette a disposizione.

Quasi un terzo dei Reels condivisi su Instagram, infatti, sono stati realizzati su altre piattaforme (come TikTok, appunto), tant'è vero che Meta ha poi adottato una nuova politica volta a dare maggiore visibilità ai contenuti originali, penalizzando quelli – per così dire – riciclati.

Dall'altro lato, Devi Narasimhan, portavoce di Meta, ha commentato i dati riportati dal Wall Street Journal affermando che tali informazioni sarebbero obsolete e non globali, rappresentando, piuttosto, un'istantanea del momento. Stando a quanto affermato dal portavoce, il coinvolgimento dei Reels sarebbe in aumento di mese in mese ed i creatori stessi hanno avuto modo di testare risultati più che promettenti.

Detto ciò, sembra chiaro che Meta continuerà con la TikTokificazione di Instagram e Facebook, portando qui sempre più funzionalità esportate dal Social cinese (ma non solo).

