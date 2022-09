OPPO Find X6: i display della serie con risoluzioni inedite

Nelle ultime settimane, nel settore smartphone, uno degli argomenti più frequenti è sicuramente quello sui display. E di certo non è a caso, considerando che un po' tutti i brand si stanno attrezzando per un vero e proprio cambio di passo per i propri schermi. E, manco a dirlo, anche OPPO si sta attrezzando per fornire a Find X6 e X6 Pro display tutti nuovi e con risoluzioni inedite.

OPPO Find X6 e X6 Pro: il modello base avrà maggiori cambiamenti nel display

A parlare della nuova combinata di flagship di OPPO è Digital Chat Station che spiega, in un post molto breve, quale dovrebbe essere la risoluzione dei prossimi campioni della gamma Find. Ebbene, egli riporta che Find X6 base potrebbe ritrovarsi un display 1.5K, quindi immaginiamo con una risoluzione da 1.200/1.300p, così come già visto su Redmi K50 Ultra, ormai considerabile il capo stipite del nuovo corso e di cui si era già discusso dell'influenza sulle scelte della Green Factory. La scelta nasce al fine di portare all'utente qualcosa di più definito del solito Full HD+. Immaginiamo che questa scelta sia dovuta dal fatto che OPPO si possa affidare a BOE e non a Samsung per questo modello, considerato che non ha ancora questo tipo di pannelli.

Discorso diverso per OPPO Find X6 Pro, che troverebbe una risoluzione 2K+, quindi a 1.440p, che permetterebbe al dispositivo di ottenere un pannello a marchio Samsung AMOLED E6 (come del resto sarebbe OLED anche quello di Find X6) e possibilmente un PWM Dimming a 2.160 Hz, quindi da premium phone. Secondo il leaker inoltre, entrambi manterranno una conformazione curva e con punch-hole singolo laterale, come ormai OPPO ci ha abituati.

Insomma, OPPO sembra non aver perso la sua verve di sfornare dispositivi di grande qualità per la sua gamma top, che mai come quest'anno troverà anche un comparto fotocamera veramente importante e con un sensore molto grande.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il