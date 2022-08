TikTok sfida Facebook e Instagram: in arrivo una grande novità per le Stories

È passato un po' di tempo da quando anche TikTok ha deciso di lanciare le Stories, nonostante questa funzionalità sia tuttora disponibile solamente per un numero limitato di utenti. Una mossa con la quale il gigante della tecnologia tenta di sfidare i Social di proprietà di Meta, e che a quanto pare sarà presto accompagnata da una ulteriore soluzione che semplificherà il lavoro dei creator.

TikTok si prepara a sfidare Facebook e Instagram con questa grande novità in arrivo per le Stories

Sembra proprio che TikTok stia lavorando ad una funzionalità che permetterà di condividere le Stories su Facebook ed Instagram in modo facile, intuitivo e veloce, attraverso un apposito pulsante. La novità è stata scoperta da Watchful.Ai, una piattaforma basata su algoritmi di intelligenza artificiale e che, tra le altre cose, riesce a individuare anche le nuove funzionalità in arrivo sulle app.

Il Social già prevede la possibilità di condividere le Stories con gli amici di TikTok cliccando sulla loro immagine del profilo nel menù di condivisione che si apre quando si fa clic sull'icona delle Impostazioni di una storia. Ora, all'interno di questo stesso menù apparirà una nuova opzione di condivisione che include una serie di app popolari, tra cui Facebook e Instagram (anche Stories) – appunto. Vale la pena precisare che la funzionalità riguarda le sole Stories di TikTok, e non i video.

È interessante notare che la condivisione nativa delle Stories di TikTok su Facebook e Instagram arriva poco dopo l'implementazione di un nuovo algoritmo da parte di Meta volto a penalizzare quei contenuti che presentano filigrane, come quella che TikTok include nei suoi video, per favorire la diffusione di contenuti originali creati con gli strumenti che le sue piattaforme mettono a disposizione degli utenti.

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando TikTok rilascerà questa nuova funzionalità per tutti. Del resto, le stesse Stories sono ancora in fase di test e disponibili solamente per alcuni utenti, per cui non ci resta che attendere per scoprirne di più.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il