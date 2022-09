Huawei, gli smartphone 5G tornano molto presto (e anche i chip Kirin!)

Sembra finalmente che Huawei stia tornando a vedere la luce, sebbene si vada sempre con i piedi di piombo. Infatti, da una nuova indiscrezione apprendiamo che il ritorno degli smartphone 5G per Huawei non è affatto lontano e anzi, addirittura potremo vedere di nuovo i chipset Kirin a muovere i dispositivi dell'azienda.

Smartphone Huawei con 5G nel 2023, chipset Kirin entro tre anni

A parlare della situazione di Huawei nel mercato smartphone è il leaker Comrade Guan, che spiega come il prossimo anno potrebbe segnare finalmente il ritorno alla massima connettività per l'azienda. L'insider non ha specificato di quale modello si tratti, ma è chiaro che si parla di dispositivi top gamma. Non è chiaro dunque se si parla di un'altra serie Mate o della serie P, però il fatto che se ne parli è sicuramente un bene per Huawei. Questa notizia è tra l'altro venuta fuori dopo quella dell'allentamento delle restrizioni da parte degli USA, quindi è tutt'altro che infondata.

Ma non solo gli smartphone 5G nel 2023, perché Huawei potrebbe ritrovare anche i suoi chipset Kirin, i tempi in merito però sembrerebbero più lunghi. Non eccessivamente, sia chiaro, ma il leaker dichiara che potrebbero tornare entro tre anni e non oltre. Questo potrebbe significare per il colosso, sicuramente in patria, un ritorno alla massima disponibilità, andando a giustificare i prezzi che ad oggi sembrano piuttosto alti.

Insomma, finalmente possiamo tornare ad aspettare con grande attenzione ciò che sono i telefoni Huawei, che non hanno mai smesso di essere potenti e innovativi, ma che per il nostro mercato rappresentano una grande occasione “persa”, al netto delle prestazioni. Ma se Google magari ci mettesse lo zampino…

