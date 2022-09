Honor premia il talento: il concorso Magic Moments Awards è un successo

Quello di Honor con i giovani creativi è un rapporto ormai ampiamente consolidato, viste le iniziative riservate che il brand cinese propone sia in patria che alle nostre latitudini. L'ultimo grande concorso, ovvero Honor Magic Moments Awards 2022, si è rivelato un successo chiamando a raccolta tanti appassionati: c'è ancora tempo per iscriversi e per provare a vincere un top di gamma Honor Magic 4 Pro!

Honor Magic Moments Awards 2022 raggiunge oltre 300 iscrizioni in mese

La recente edizione del concorso a premi della compagnia ha avuto inizio il 12 agosto e si concluderà il prossimo 30 settembre. In appena un mese Honor Magic Moments Awards 2022 ha coinvolto più di 300 giovani creator, riscuotendo un grande interesse da parte di professionisti ed appassionati votati alla creatività.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di permettere ai partecipanti di mostrare il proprio estro creativo attraverso la produzione di contenuti fotografici e/o video capaci di raccontare una storia, di trasmettere emozioni coinvolgendo la giuria che decreterà, a fine ottobre, i 15 contributi vincitori del progetto.

Come iscriversi al concorso Honor

Andiamo a vedere come funziona il concorso Honor Magic Moments Awards 2022 e come fare per partecipare. Come specificato poco sopra, il termine ultimo per iscriversi e presentare il proprio lavoro è il 30 settembre, mentre a fine ottobre ci sarà il gran finale. Ma partecipare all'iniziativa?

Lo scopo è quello di realizzare delle opere secondo la propria creatività, realizzandole esclusivamente tramite l'uso di un dispositivo cellulare di qualsiasi marca e classificabili all’interno di 10 categorie preselezionate: sostenibilità, cortometraggi, serie fotografiche, documentario, astratto, scatto notturno, paesaggistica, paesaggio urbano, portrait e animali;

per partecipare al concorso basterà caricare, entro il 30 settembre, il proprio elaborato sulla piattaforma dedicata;

il progetto si concluderà ufficialmente il 31 ottobre 2022, quando la giuria valuterà i contenuti pervenuti in tutte le categorie in funzione dei seguenti criteri: originalità espressiva e pertinenza con il tema proposto nella categoria di partecipazione.

Giudice d'eccezione sarà Stefano Guindani, fotografo professionista e Ambassador del brand, amante delle sfide e grande sostenitore del talento.

Quali sono i premi in palio?

Per concludere vi segnaliamo quelli che sono i premi del concorso di Honor: verranno scelti 15 finalisti che riceveranno quanto segue.

al 1° classificato spetterà uno smartphone Magic 4 Pro in bundle con Watch GS 3 e Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 1.147€;

spetterà uno smartphone Magic 4 Pro in bundle con Watch GS 3 e Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 1.147€; dal 2° al 6° classificato potranno ricevere un Honor Magic 4 Lite in bundle con Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 311€;

potranno ricevere un Honor Magic 4 Lite in bundle con Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 311€; dal 7° al 15° classificato riceveranno Earbuds 2 Lite del valore di 82€.

Cosa ne pensate di questa iniziativa targata Honor? Vi sentite abbastanza creativi da partecipare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

