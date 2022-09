Geekbuying Super Sale 2022: acquista in sconto e scopri il cashback!

Nuova, intrigante sessione di offerte e promozioni da parte di Geekbuying, che apre ufficialmente il Super Sale 2022. Grazie a questo evento infatti, sarà possibile acquistare prodotti interessanti ad un prezzo top grazie ad un codice sconto ma anche ricevere numerosi vantaggi come Coupon ed un cashback niente male.

Geekbuying Super Sale 2022: tutte le iniziative e le offerte della nuova promozione

Coupon per nuovi iscritti

La prima iniziativa del Super Sale Geekbuying è quella di un utile Coupon da 5$ per chi si iscrive per la prima volta allo store. Questo vi permetterà di risparmiare qualcosa sul vostro primo ordine, oltre al già presente risparmio in caso questo fosse in offerta.

Geekbuying Super Sale 2022 – Cashback

L'iniziativa chiave però è sicuramente il Cashback che Geekbuying offre ai suoi fortunati utenti. Ma come è possibile poter ottenerlo? Come indica lo store stesso, bisogna effettuare l'acquisto di un prodotto tra i brand selezionati entro il 13 settembre 2022 e partecipare al Lucky Draw a cui si ha diritto dopo aver fatto l'ordine.

Fatto ciò, dopo la conferma dell'ordine e in caso di vittoria, coloro che hanno vinto dovranno postare sui propri social il prodotto acquistato con il tag di Geekbuying. Fatto questo, bisogna poi mandare uno screenshot del post o la storia e lo screenshot della vittoria al Lucky Draw al servizio clienti, che dopo verifica, effettuerà il cashback. In basso vi lasciamo la landing page dell'evento.

GEEKBUYING SUPER SALE 2022

Offerte con codice sconto

Ma quale prodotto acquistare per provare il Cashback? Geekbuying, per il Super Sale, vi porta alcune interessanti idee in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa, con prezzi davvero da non perdere su bici elettriche, monopattini e smart home. N.B. Se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

